Prema tvrdnjama dva neimenovana, dobro upućena izvora, oporavak sektora za destilaciju sirove nafte u rafineriji Kiriši se očekuje za oko mesec dana. Ova obustava rada u rafineriji Kiriši bi mogla da rezultira blagim padom proizvodnje naftnih derivata u jeku krize sa gorivom u Rusiji, koja se zbog stalnih napada ukrajinskih dronova na energetsku infrastrukturu suočava sa nedostatkom nekih traženih vrsta benzina.