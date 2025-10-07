RUSKA RAFINERIJA NAFTE OBUSTAVILA RAD: Očekuje se pad proizvodnje?!
Prema tvrdnjama dva neimenovana, dobro upućena izvora, oporavak sektora za destilaciju sirove nafte u rafineriji Kiriši se očekuje za oko mesec dana. Ova obustava rada u rafineriji Kiriši bi mogla da rezultira blagim padom proizvodnje naftnih derivata u jeku krize sa gorivom u Rusiji, koja se zbog stalnih napada ukrajinskih dronova na energetsku infrastrukturu suočava sa nedostatkom nekih traženih vrsta benzina.
Sektor za destilaciju sirove nafte u rafineriji Kiriši CDU-6 ima kapacitet od osam miliona metričkih tona godišnje, odnosno 160.000 barela dnevno, što čini oko 40 odsto ukupnog kapaciteta prerade u tom postrojenju.
Prema upućenim izvorima iz naftne industrije, ova rafinerija je u 2024. godini preradila 17,5 miliona tona nafte, što je činilo 6,6 odsto ukupnog obima prerade nafte u Rusiji.
Prošle godine je proizvela dva miliona tona benzina, 7,1 milion tona dizela, 6,1 milion tona mazuta i 600.000 tona bitumena.
BiznisKurir/BizPortal