Prema tvrdnjama dva neimenovana, dobro upućena izvora, oporavak sektora za destilaciju sirove nafte u rafineriji Kiriši se očekuje za oko mesec dana. Ova obustava rada u rafineriji Kiriši bi mogla da rezultira blagim padom proizvodnje naftnih derivata u jeku krize sa gorivom u Rusiji, koja se zbog stalnih napada ukrajinskih dronova na energetsku infrastrukturu suočava sa nedostatkom nekih traženih vrsta benzina.

Sektor za destilaciju sirove nafte u rafineriji Kiriši CDU-6 ima kapacitet od osam miliona metričkih tona godišnje, odnosno 160.000 barela dnevno, što čini oko 40 odsto ukupnog kapaciteta prerade u tom postrojenju.

Prema upućenim izvorima iz naftne industrije, ova rafinerija je u 2024. godini preradila 17,5 miliona tona nafte, što je činilo 6,6 odsto ukupnog obima prerade nafte u Rusiji.

Prošle godine je proizvela dva miliona tona benzina, 7,1 milion tona dizela, 6,1 milion tona mazuta i 600.000 tona bitumena.

BiznisKurir/BizPortal

Ne propustiteInfoBiz"TAČNO JE DA SU RUSI AMERIKANCIMA PONUDILI 1% AKCIJA NIS-a" Vučić: Nisam siguran da će prihvatiti predlog Moskve
av.jpg
InfoBizGOLDMAN SAKS: Cena nafte Brent bi u 2026. mogla da padne na manje od 55 dolara za barel
4654654654.jpg
InfoBizSvet čeka OPEC+ sastanak, a pametni investitori već ulažu u naftu!
shutterstock_1966776964.jpg
InfoBizOTKRIVENO NALAZIŠTE GASA I NAFTE PRED POLJSKOM OBALOM! Kanadska kompanija tvrdi: "Istorijski trenutak"
0406-shutterstock-138247598.jpg