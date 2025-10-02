"TAČNO JE DA SU RUSI AMERIKANCIMA PONUDILI 1% AKCIJA NIS-a" Vučić: Nisam siguran da će prihvatiti predlog Moskve
Predsednik ističe da je informacija o tome da je Rusija sada predložila Amerikancima 1 procenat NIS-a, tačna.
- Mislim da je veća igra u pitanju, ali voleo bih da grešim, voleo bih da su Rusi pronašli čarobnu formulu da to reše - rekao je Vučić i dodao da oseća i da mu nos prepoznaje predstojeće situcije koje mogu biti izuzetno teške, kao i da se plaši da situacija može biti mnogo teža nego što je očekivano.
- Narodu ne bih govorio tako da nas ne čeka stvarno teška situacija - naglašava predsednik.
Da li će SAD reći - da?
Predsednik sumnja da će Amerika pristati na ruski plan da NIS kupuje njihovu naftu, koja bi bila dopremana u Srbiju, preko Jadranskog naftovoda (JANAF).
Da bi drama oko nafte mogla da se nastavi, ne predstavlja iznenađenje.
Svi čekaju konačan odgovor
- Neko mora da kaže da li će Amerikanci to da prihvate. Ja nisam siguran u to, ali evo da se nadamo da hoće. Ne mislim da Amerikanci traže svoj finansijski interes, mislim da je veća igra u pitanju, ali voleo bih da grešim. Voleo bih da su Rusi pronašli čarobnu formulu da taj problem reše, ali ne verujem u to, kazao je predsenik i dodao da Srbiju čeka težak 8. oktobar.
Vučić je u Njujorku postigao još jednu veliku pobedu.
Nakon što su sancije trebale da stupe na snagu 1. oktobra, zahvaljujući naporima predsednika Republike Srbije, Aleksandra Vučića, sankcije NIS-u pomerene su do 8. oktobra.
NIS u saopštenju navodi da su obezbeđene dovoljne količine naftnih derivata za snabdevanje tržišta u ovom trenutku
Najveći prihodi od akciza
NIS je u državni budžet uplatio ukupno 2,09 milijardi evra. Najveći deo ove sume dolazi od akciza, koje su iznosile skoro 1,6 milijardi evra.
Šta sankcije donose građanima?
Stručnjaci, takođe, tvrde da bi posledice sankcije NIS-u mogle da prestavljaju veliki problem za građane, ko je bi se svakako osetile u nekom trenutku.
Navode i da bi moglo doći do potencijalnog smanjenja količine goriva na tržištu, pa i do problema sa plaćanjem na benzinskim pumpama, dok bi rast cena bio neminovan.
