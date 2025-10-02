Vučić je u Njujorku postigao još jednu veliku pobedu.

Nakon što su sancije trebale da stupe na snagu 1. oktobra, zahvaljujući naporima predsednika Republike Srbije, Aleksandra Vučića, sankcije NIS-u pomerene su do 8. oktobra.

NIS u saopštenju navodi da su obezbeđene dovoljne količine naftnih derivata za snabdevanje tržišta u ovom trenutku