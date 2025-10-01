Moglo bi doći do smanjene količine goriva na tržištu

Ova pretnja stvara veliki problem ne samo za kompaniju, već i za državnu kasu Srbije, s obzirom na to da je NIS jedan od najvećih poreskih obveznika. Samo u prošloj godini, NIS je na ime različitih poreskih obaveza uplatio više od dve milijarde evra u republički budžet. To je izuzetno važan prihod za državu, jer iznosi gotovo 12 odsto svih budžetskih prihoda Srbije u tom periodu.

Šta donose sankcije?

Stručnjaci su navode da bi sankcije NIS-u mogle da budu ozbiljan problem za potrošače. Posledice se možda ne bi osetile odmah, ali nakon što se iscrpe zalihe nafte, moglo bi doći do rasta cena, smanjenja količina goriva na tržištu, pa čak i problema sa plaćanjem na benzinskim pumpama.

Može čak doći i do problema pri plaćanju na pumpama Foto: NIs

Međutim, finansijski problemi NIS-a automatski postaju i problem države. Prema godišnjem finansijskom izveštaju, NIS je u 2024. godini ostvario poslovne prihode od skoro 3,5 milijardi evra, dok je neto dobit iznosila oko 85 miliona evra. Ogromna razlika između ova dva rezultata objašnjava se upravo velikim poreskim obavezama.

Najveći prihodi od akciza

NIS je u državni budžet uplatio ukupno 2,09 milijardi evra. Najveći deo ove sume dolazi od akciza, koje su iznosile skoro 1,6 milijardi evra.

Ostali značajni porezi i naknade su:

PDV: 282 miliona evra.

Porezi i doprinosi na zarade za preko 5.000 zaposlenih: oko 21 milion evra.

Porez na dobit: 35,8 miliona evra.

Naknada za robne rezerve: približno 65 miliona evra.

Carine, rudna renta i ostale naknade: oko 48 miliona evra.

Zavisna društva NIS-a: oko 50 miliona evra.

Smanjenje prihoda i profitabilnosti je neminovno ukoliko dođe do uvođenja sankcija Foto: Petar Aleksić

Efekat na budžet

Ukoliko poslovanje NIS-a bude ograničeno sankcijama, smanjenje prihoda i profitabilnosti je, kako se navodi u napomenama uz finansijski izveštaj, neminovno. To će logično dovesti do manjeg poreza na dobit koji se sliva u državnu kasu.

- Ukoliko trgovinske aktivnosti budu ograničene ili ako se ugovori sa međunarodnim partnerima raskinu, doći će do smanjenja prihoda i profita kompanije, što automatski znači i manji porez na dobit za državu - navodi se u izveštaju.

Ipak, država neće ostati bez svih prihoda od akciza i PDV-a. Čak i ako se poslovanje NIS-a smanji, očekuje se da će druge kompanije popuniti prazninu u prodaji derivata. Prihodi od PDV-a i akciza bi se slivali u budžet, osim ako država ne bude primorana da smanji akcize na gorivo usled velikih cenovnih pritisaka nakon uvođenja sankcija.

Sankcije su prvi put uvedene početkom 2025. godine Foto: Petar Aleksić

Ministarstvo finansija SAD prvobitno je izdalo licencu koja je važila do tog datuma, ali je ona u međuvremenu produžena za osam dana. Sankcije su prvi put uvedene početkom 2025. godine, ali je njihova primena do sada odlagana.

Zahvaljujući naporima predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića, američke sankcije NIS-u su pomerene do 8.oktobra.

Ovo je sedmi put da se odlažu sankcije NIS-u, a kao što je i predsednik rekao — zahvalan je na ovoj odluci, jer su Amerikanci želeli ovim da nam ukažu poštovanje.

Arifi, jedan od albanskih analitičara, istakao je da je upravo u Njujorku Vučić imao duplo više sastanaka i razgovora od gospođe Asmani.

-On ima tu vrstu političke dinamike, dok su neki, slikovito rečeno, prespavali svoje mandate. Ovde se radi o tome da će politički kontekst presuditi. Ako je Rubio zbog toga pozvao Vučića, to jasno pokazuje da oni ne ignorišu problem. Ili će pokušati da pronađu neku vrstu trikova i pravnih rešenja, ili će ići putem diversifikacije. Koliko je to zaista izvodljivo – ostaje da se vidi.

Generalni direktor Naftne industrije Srbije istakao je da trenutna situacija nije laka, ali da će kompanija učiniti sve kako zaposleni i građani ne bi osetili posledice. Naglasio je da će se NIS aktivno prilagođavati novim okolnostima i tražiti rešenja u skladu sa situacijom:

- Meni ovo saopštenje izgleda kao "zona sumraka“, gde vi sada planirate da funkcionišete prema sankcijama. Nismo mi dužni da budemo taoci. Današnji patriotizam meri se rešenjem problema NIS-a. - zaključuje on.

