Govorilo se o uvođenju 500 odsto sankcija za one koji sarađuju sa Rusima

Bajatović je istakao da je veoma važan današnji razgovor predsednika Srbije, Aleksandra Vučića, sa američkim državnim sekretarom Markom Rubijom jer su, kako je naveo, sankcije NIS-u, političke.

Bajatović je rekao da očekuje da će predsednik Srbije, osim sa Rubijom, o NIS-u razgovarati i sa američkim ministrom finansija Skotom Besentom.

"Taj bilateralni deo je veoma važan zato što su to političke sankcije. I Rusi su preduzeli neke mere za koje mislim da nisu dovoljne, u smislu izmene upravljanja strukturom naftne industrije Srbije. Ono što mene više plaši je stupanje na snagu evropskih sankcija, jer nisam siguran da će Janaf biti u poziciji da se priključi transportu nafte koju kupujemo od trećih zemalja'', kazao je Bajatović.

Naveo je da očekuje da će odlaganje sankcija biti produženo za još mesec dana, a da se nakon toga treba sagledati kako se odvija globalna geopolitička situacija.

''Još mesec dana ćemo dobiti, ja se nadam da će Vučić dosta toga uspeti da uradi u razgovoru sa američkim ministrom finansija, ali te sankcije su političke'', kazao je Bajatović.

Predsednik Vučić će se danas u Njujorku sastati sa američkim državnim sekretarom Markom Rubijom, što je najavio i Stejt Department u svom saopštenju.

Uoči puta u Njujork, gde će učestvovati na 80. zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija (GSUN), Vučić je rekao da je Rubio tražio susret sa njim, i da veruje da je moguće da se reši pitanje američkih tarifa.

Vučić je najavio i da će zatražiti susret sa Skotom Besentom, američkim ministrom finansija u vezi sa američkim sankcijama NIS-u.

