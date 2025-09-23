Slušaj vest

Bajatović je istakao da je veoma važan današnji razgovor predsednika Srbije, Aleksandra Vučića, sa američkim državnim sekretarom Markom Rubijom jer su, kako je naveo, sankcije NIS-u, političke.

Bajatović je rekao da očekuje da će predsednik Srbije, osim sa Rubijom, o NIS-u razgovarati i sa američkim ministrom finansija Skotom Besentom.

"Taj bilateralni deo je veoma važan zato što su to političke sankcije. I Rusi su preduzeli neke mere za koje mislim da nisu dovoljne, u smislu izmene upravljanja strukturom naftne industrije Srbije. Ono što mene više plaši je stupanje na snagu evropskih sankcija, jer nisam siguran da će Janaf biti u poziciji da se priključi transportu nafte koju kupujemo od trećih zemalja'', kazao je Bajatović.

Naveo je da očekuje da će odlaganje sankcija biti produženo za još mesec dana, a da se nakon toga treba sagledati kako se odvija globalna geopolitička situacija.

''Još mesec dana ćemo dobiti, ja se nadam da će Vučić dosta toga uspeti da uradi u razgovoru sa američkim ministrom finansija, ali te sankcije su političke'', kazao je Bajatović.

Predsednik Vučić će se danas u Njujorku sastati sa američkim državnim sekretarom Markom Rubijom, što je najavio i Stejt Department u svom saopštenju.

Uoči puta u Njujork, gde će učestvovati na 80. zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija (GSUN), Vučić je rekao da je Rubio tražio susret sa njim, i da veruje da je moguće da se reši pitanje američkih tarifa.

Vučić je najavio i da će zatražiti susret sa Skotom Besentom, američkim ministrom finansija u vezi sa američkim sankcijama NIS-u.

BiznisKurir/RTS

