Rok za primenu američkih sankcija Naftnoj industriji Srbije ističe sutra, a prema rečima direktora Srbijagasa Dušana Bajatovića, sankcije će verovatno biti odložene na mesec ili dva.

Cenovnih udara i nestašiće nafte neće biti, zaključio je direktor Srbijagasa Dušan Bajatović, ali i dodao da je bez Rusije nemoguće obezbediti stabilno snadbevanje energenata u Evropi kao i da je prestanak rata u Ukrajini garancija ne samo mira, već i ukidanja sankcija našoj naftnoj industriji.

Miodrag Kapor Foto: Kurir Televizija

SAD su krajem jula peti put odložile punu primenu sankcija NIS-u, a prema mišljenju stručnjaka iz oblasti energetike veruje se da će se sa produžavanjem rokova nastaviti.

- Ne očekujem neke značajnije promene u budućnosti iz razloga što EU i Ukrajina ne vidim da bi se složili sa onim što predlažu Vašington i Moskva. Tako da očekujem nastavak odlaganja tih sankcija - kaže Miodrag Kapor, stručnjak za energetsku politiku.

Nakon pregovora na Aljasci, analitičari ocenjuju da je politička situacija povoljnija po našu zelju, a potencijalni dogovor prvog čoveka Amerike Donalda Trampa i predsednice Evropske komisije Ursule fon der Lajen o godišnjoj kupovini energnenata tri godine unapred u iznosu od 250 milijardi evra, bez saradnje sa Rusijom neće biti moguć.

Vladan Glišić Foto: Kurir Televizija

- Ispada da je ceo rat u Ukrajini i sve što se desilo u neprijateljstvu Brisela i Moskve dovelo do toga da će u EU plaćati mnogo skuplje ono što je dobijala mnogo jeftinije od Ruske federacije. Mi koji nismo ušli u taj aranžman, još uvek imamo privilegovan status ako se Putinova i Trampova administarija dogovore - kaže advokat Vladan Glišić.

Kriza na Bliskom istoku dodatno je povećala rizike u snadbevanju, a Trampova poltika prema Rusiji bitno menja odnos prema sankcijama, ocenjuju poznavaoci prilika.

Ljubomir Đurić Foto: Kurir Televizija

- Kriza na Bliskom istoku može povećati cenu energenata, ali to je ta kriza više vezana za Ukrajinu i u politici prema Rusiji, pa možemo da zaključimo da će dogovor između Evropske komisije i Trampa imati manje uticaja na odlaganje sankcija Rusiji - kaže Ljubomir Đurić, Centar za nacionalnu politiku.

U toku su pregovori sa Rusijom o novom gasnom aranžmanu koji će biti potpisan na period od tri godine, a Bajatović ističe da su suštinski elementi ugovora gotovi, jedino se još pregovara o količini i ceni. aranžman sa Rusijom biti povoljan i da će Srbija moći da dobije i dodatne količine gasa prema cenama u ugovoru.

DA LI ĆE SANKCIJE NIS-U STUPITI NA SNAGU? Glišić: I dalje ćemo imati privilegovan status - Kapor: Očekujem odlaganje Izvor: Kurir televizija

