SAD su krajem jula odložile, peti put, punu primenu sankcija NIS-u do 27. avgusta.

- Mislim, da sa obzirom kakvi su politički uslovi, da je ipak došlo malo do otopljenja. Čini mi se da su bolji uslovi za produženje rada NIS-a tako što se daju licenciranje za pojedine delove, nego što je to bilo prošli put. Mislim da će se sutra ujutro znati sve oko toga", rekao je Bajatović za Pink.

On je istakao da će u Srbiji biti dovoljne količine gasa po povoljnoj ceni.

- Evropa planira da skroz izbaci ruski gas 2027, ali neće se to desiti. Druga stvar, mi nemamo tehničke mogućnosti da Srbiju snabdevamo nekim drugim gasom, nema Jugostočna Evropa, nema Mađarska, nema Slovačka, nema Turska, nema Bugarska, nema Grčka'', naveo je Bajatović.

