Dva predsednika Aleksandar Vučić i Vladimir Putin dogovorila su nastavak gasnog aranžmana, ali ostalo je da se utvrde detalji ugovora.

Slušaj vest

Ovo je jutros izjavio generalni direktor „Srbijagasa“ Dušan Bajatović gostujući na Radio-televiziji Srbije (RTS).

Dvojica predsednika ne razgovaraju o ugovoru, pojasnio je on.

- Mi smo se suštinski dogovorili da nastavimo saradnju i to bi trebalo da izgleda tako da budu dve i po milijarde umesto dve, što je do sada bio slučaj na godišnjem nivou. To znači da ćemo imati mesečni flet umesto šest, osam miliona - naveo je Bajatović.

Sporazm bi, prema njegovim rečima, trebalo da bude potpisan do kraja maja.

- Dva predsednika su se dogovorila oko produžetka, a mi sada treba da dogovorimo detalje koji imaju svoje komercijalne izazove, ali imaju i izazove bezbednosti - naglasio je.

Nisu toliki problem količine gasa, kako je rekao, već je problem fleksibilsnost.

- Srbija je počela da troši 18 milijardi metera kubnih dnevno u hladnijim danima zimi. Mi smo dogovoili dodatne količine do četiri miliona fleksibilno dnevno, što znači da ćemo imati osam iz Rusije, plus četiri - kazao je on.

Bajatović je istakao da Srbija, iz razloga bezbednosti, a ne količina, uskladištiti 200 miliona metara kubnih gasa u Mađarskoj.

- Takođe ćemo, u hladnim danima, od 15. novembra do kraja februara ili 15. marata kupovati do dva miliona iz Azerbejdžana - otkrio je on.

Foto: Kurir.rs/Mihajlo Pavlović

Fleksibilnost znači da postoji manjak transportnih kapaciteta u hladnim danima zimi, pojasnio je Bajatović.

Svi bi da uzmu mnogo više, Mađari uzimaju 22 miliona svakog dana, naveo je on i dodao da moramo da pomognemo i kolegama u Slovačkoj, da ovuda budu transportovane odgovarajuće količine gasa.

Bajatović je prokomentarisao i cene novog aranžaman.

- Što se cene tiče, u osnovnoj formuli za tih osam miliona sigurno će biti sadržana i naftna fomrula. To se pokazalo kao ipsravna dugoročna odluka. Vidim da su cene gasa malo pale, tu se one izjenačavaju sa onom devetomesečnom naftnom fomrulom - kazao je on.

Za dodatne količine je najveći problem, upozorio je Bajatović i naveo da svi žele da kupe ruski gas, šta god govorili.

- Oni će po ugovoru biti dužni da nam isporuče ta četiri miliona, što ranije nije bio slučaj, već je bila neka vrsta dnevnih pregovora. Ili ćemo imati neku formulu, uz obavezu naših kolega iz Rusije da nam isporuče te količine koje nedostaju - rekao je on.

Što se tiče aranžmana, Bajatović je naveo da Srbija traži na 10 godina, i da će oni verovatno pristati na to.

- Možemo da dobijemo 10 godina, ali moramo da razgovaramo šta su ruski rizici, a šta su rizici srpske strane. Da oni ne uđu u penale zato što ne mogu da isporuče, a da mi ne uđemo zato što ne možemo da preuzmemo - ukazao je on.

Što se tiče cene gasa za stanovništvo, Bajatović poručuje da se on sigurno neće menjati.

- Što se tiče privrede, to će zavisisti od toga kako Srbijagas bude kupovao gas na tržištu - pojasnio je.

Osvrnuo se i na kašnjenje računa.

- Ako računi građanima kasne, to su sporadični slučajevi. Računi su odštampani i preko pošte treba da budu uručeni - rekao je on.

Dodao je da građani preko sajta Srbijagasa mogu da vide kolike su im mesečne obaveze.