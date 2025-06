Kompanije u Evropskoj uniji biće u obavezi da pruže na uvid detalje ugovora sa Rusijom o uvozu gasa u EU, u skladu sa predstojećim predlozima Evropske komisije o zabrani uvoza ruskog gasa do kraja 2027. godine, pokazao je interni dokument EK, u koji je Rojters imao uvid. Komisija se priprema da predloži zakonske mere za potpuno zaustavljanje uvoza ruskog gasa u EU do kraja 2027. godine i zabranu novih ruskih gasnih ugovora do kraja ove godine, a predlozi bi trebalo da budu objavljeni 17. juna.