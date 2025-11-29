Slušaj vest

Hrvatsko primorje svake godine privlači sve veći broj srpskih turista koji ne žale para da bi uživali na nekoj od tamošnjih plaža.

A u hrvatkom turizmu posebno mesto zauzimaju Plitvička jezera koja svake godine poseti oko 1,4 miliona turista. I upravo na 50 kilometara od te atraktivne turističke destinacije nalazi se kuća od 528 kvadratnih metara koja se prodaje.

- Prodajem kuću u Perušiću (Lika) na magistrali Karlovac - Karlobag, udaljena je 3 km od autoceste Zagreb - Split. Do mora i Plitvičkih jezera 50 km. Kuća ima 528 m2 i izgrađena je 1991 god. U prizemlju je bila gostiona i trgovina. Ima ugrađen kamin u prostranom dnevnom boravku od 35 m2. Potrebna je delimična adaptacija - piše u oglasu koji je postavio Marko na portalu Dijaspora.online.

U oglasu se dodaje da se kuća nalazi na placu površine 17 ari.

- Cena je 80.000 evra - piše u oglasu.