Slušaj vest

Cene nekretnina u Beogradu odavno su postale nedostižne za mnoge sa tanjim novčanikom, čak i kad se radi o iznajmljivanju, a kupovina krova nad glavom je tek posebna priča. 

Stoga su agenti za nekretnine bili zatrpani zahtevima kupaca da im pronađu adekvatnu, konfornu nekretninu na periferiji prestonice po pristojnijim cenama. U tu periferiju spadala su naselja Sremčica, Resnik, Železnik, Vinča, Rušanj, Ripanj... 

Međutim, razvojem grada mnoga su se ta naselja skoro spojila sa Beogradom, a kako je u samoj prestonici cena kvadrata stambenog prostora rasla, tako su i nekretnine na periferiji zbog veće potražnje dobijale na ceni. 

Kuća od 159 m2 na placu od pet ari u beogradskom naselju Resnik ponuđena je na prodaju po ceni od 297.000 evra. Foto: Printscreen/dijaspora.online

I tako se došlo do toga da se sada u oglasima pojavila kuća od 159 m2 na placu od pet ari u Resniku koju jedna agencija za nekretnine prodaje po ceni od 297.000 evra, što je nešto manje od 1.900 evra po kvadratnom metru. 

- Prodajemo kuću u Resniku 159 m2, na placu 500m2. Kuća je nameštena i uknjižena. Cena 297.000 evra. Agencijska provizija 2% - piše u oglasu na portalu Dijaspora.online.

Ne propustiteNekretnineUroš dve kuće i plac prodaje za 59.000 evra: Imanje se nalazi na pola sata od Beograda i nudi razne mogućnosti
Umčari kuća na prodaju
NekretnineTROSPRATNU KUĆU U ČUVENOJ BANJI PRODAJU ZA 75.000 EVRA! Uz nju ide i sav nameštaj, a evo šta još ima na placu
kuca.jpg
NekretnineDVE KUĆE KOD GOLUPCA DRAGOSLAV PRODAJE ZA 42.000 EVRA! Nekretnine smeštene u srcu Nacionalnog parka Đerdap
đerdap.jpg
NekretnineZLATIBOR SA ZLATIBORA PRODAJE KUĆU ZA 300.000 EVRA! Uz uknjiženu nekretninu ide i plac od 9,5 ari
collage.jpg