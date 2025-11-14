Slušaj vest

Cene nekretnina u Beogradu odavno su postale nedostižne za mnoge sa tanjim novčanikom, čak i kad se radi o iznajmljivanju, a kupovina krova nad glavom je tek posebna priča.

Stoga su agenti za nekretnine bili zatrpani zahtevima kupaca da im pronađu adekvatnu, konfornu nekretninu na periferiji prestonice po pristojnijim cenama. U tu periferiju spadala su naselja Sremčica, Resnik, Železnik, Vinča, Rušanj, Ripanj...

Međutim, razvojem grada mnoga su se ta naselja skoro spojila sa Beogradom, a kako je u samoj prestonici cena kvadrata stambenog prostora rasla, tako su i nekretnine na periferiji zbog veće potražnje dobijale na ceni.

Kuća od 159 m2 na placu od pet ari u beogradskom naselju Resnik ponuđena je na prodaju po ceni od 297.000 evra.

I tako se došlo do toga da se sada u oglasima pojavila kuća od 159 m2 na placu od pet ari u Resniku koju jedna agencija za nekretnine prodaje po ceni od 297.000 evra, što je nešto manje od 1.900 evra po kvadratnom metru.