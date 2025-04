Dugo sam radio za druge i onda su se drugi ponudili da rade za mene, a ja sam im predložio da radimo zajedno, da se razvijamo i da zajedno rastemo… Ne moramo uvek izmišljati toplu vodu da bismo imali uspešan biznis, treba prekopirati sve ono što već funkcioniše na tržištu, a to podrazumeva koristiti blagodeti tehnologije, stručnih znanja i iskustava stečenih kroz godine provedene u poslu, oplemenjenih adekvatnim softverskim i hardverskim rešenjima i sve to staviti u funkciju isplativog zanimanja.

A, pre svega, želimo biti uspešni u premijum segmentu nekretnina u Novom Sadu, želimo spajati ljude sa nekretninama, jer je to i human i društveno odgovoran proces. Velika istina i mudrost je da preduzimljivost možda neće uvek doneti sreću, ali nema sreće bez preduzimljivosti. Pa tako i mi u Level Property timu, radimo sve da baš mi budemo ta vaša agencija za nekretnine koja svojom uslugom u sferi posredovanja u prometu nepokretnosti, kupcima omogući brži i lakši dolazak do idealne, tražene, one prave nekretnine, a prodavcima omogući određivanje prave cene uz precizno vrednovan potencijal njihove nekretnine i prodajom zaokruži proces saradnje. A onda su tu preporuke zadovoljnih klijenata kao posledica i nagrada za dobro urađen posao posredovanja.

Zato okupljamo najbolje agente za nekretnine koji vam pružaju podršku u procesu kupoprodaje, vodeći vas kroz taj kupoprodajni proces od početka do kraja i značajno i u mnogome ga pojednostavljuju.