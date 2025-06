Započeti su radovi na obaloutvrdi reke Save, na potezu od Ušća do mosta Gazela, u dužini od 2.550 metara, koji će trajati narednih deset meseci, objavio je ministar finansija Siniša Mali na svom Instagram nalogu.

Kako je dodao, biće izgrađene i staze, pešačka i biciklistička, koje će ići sve do Ekspa. Ukupna dužina cele staze će biti 15,5 km (do Gazele 2.550 km, i još 13 km do Ekspa).