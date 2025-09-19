Trospratna kuća u Gornjoj Trepči na prodaju po ceni od 75.000 evra

Slušaj vest

U nadaleko poznatom turističkom mestu Gornja Trepča kod Čačka u kome se nalazi i Atomska banja Gornja Trepča prodaje se kuća sa 10 soba po ceni od 75.000 evra.

Kako ističe vlasnik kuća se nalazi u prelepom okruženju, izdvojenom od gradske buke, ali dovoljno blizu svih pogodnosti.

- Predstavljam vam lepu I funkcionalnu kuću, idealnu za porodicu koja želi da uživa u tišini I lepoti prirode, kao i za njihove prijatelje. Kuća koja ima 10 soba je idealna i za bavljenje turizmom. Sazidana je na parceli površine 567 m2, u osnovi ima 98 m2, poseduje tri nivoa - piše u oglasu koji je objavio vlasnik na Fejsbuk grupi "Jeftine nekretnine Srbija".

1/11 Vidi galeriju Trospratna kuća sa kompletnim nameštajem u mestu Gornja Trepča prodaje se za 75.000 evra Foto: Printscreen/Facebook

On dodaje da u cenu od 75.000 evra ulazi i komplatan nameštaj.

- Prizemlje je namešteno kvalitetnim nameštajem, kuhinja sa trpezarijom i veliki dnevni boravak, sanitarni čvor sa kupatilom i velika terasa sa letnjom kuhinjom. Sređen i namešten prvi sprat ima četiri spavaće sobe, sanitarni čvor sa kupatilom i dve terase. Namešteno potkrovlje čine četiri spavaće sobe, sanitarni čvor sa kupatilom i terasa - detaljno opisuje stanje u kući vlasnik koji ističe da je kuća uklnjižena 1/1.

Napominje i da ispod dela kuće postoji podrum koji služi kao ostava, dok se u dvorištu nalazi garaža, ozidan bunar kao i sušara za meso, kao i da je sve to lepo raspoređeno na placu.

1/5 Vidi galeriju Trospratna kuća sa kompletnim nameštajem u mestu Gornja Trepča prodaje se za 75.000 evra Foto: Printscreen/Facebook

- Kuća naravno poseduje trofaznu struju, gradsku vodu, a prošla je i kanalizacija, kuća je spojena na nju samo se čeka puštanje u rad kolektora. Grejanje je na peći na čvrsti ogrev i struju, a ispred kuće prolazi gas. Kuća je udaljena 500 metara od centra banje i ima predivan pogled sa svih terasa. Nedaleko od kuće se nalazi veliki bazen. Na desetak kilometara udaljenosti se nalazi manastir Vujan, a u bližoj okolini etno naselja - piše u objavi na Fejsbuku.