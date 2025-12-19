Slušaj vest

Prosečna oktobarska neto plata u Hrvatskoj iznosila je 1.470 evra, što je nominalno više za jedan odsto, a realno za 0,4 odsto u odnosu na septembar, objavio je danas hrvatski Državni zavod za statistiku (DZS).

Na godišnjem nivou, prosečna hrvatska neto plata je nominalno viša za 9,7 odsto, a realno za 5,9 odsto u odnosu na oktobar 2024. godine.

Najveća prosečna mesečna neto zarada po zaposlenom za oktobar 2025. godine, kao i prethodnog meseca, isplaćena je u kategoriji avio-prevoza i iznosila je 2.397 evra.

pilot Foto: Michael Piepgras / Panthermedia / Profimedia

Nasuprot tome, najniža prosečna neto plata u Hrvatskoj je u oktobru registrovana u proizvodnji odeće i iznosi 948 evra, navodi se na sajtu DZS.

Medijalna neto plata u Hrvatskoj za oktobar je bila 1.281 evro, što znači da polovina zaposlenih u Hrvatskoj zarađuje manje od pomenute sume.