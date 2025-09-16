Slušaj vest

Nedostatak pilota pogađa nekoliko avio-kompanija. Piloti su među najplaćenijim profesionalcima u Evropi.

Švajcarska nacionalna avio-kompanija SWISS objavila je da će otkazati oko 1.400 letova do oktobra zbog stalnog nedostatka pilota.

Širok raspon plata u zavisnosti od iskustva

Plate pilota avio-kompanija variraju u velikoj meri, uglavnom u zavisnosti od nekoliko faktora, a najznačajnije od iskustva. Na primer, u Velikoj Britaniji, godišnje bruto plate kreću se od oko 54.283 evra (4.000 funti) za pilote početnike, do oko 173.243 evra (150.000 funti) za one sa puno iskustva, prema podacima Nacionalne službe za karijeru Velike Britanije.

Iskustvo takođe ima značajan uticaj na zaradu, plate pilota u Evropi za one sa više od osam godina iskustva često su 60-80 odsto veće od onih sa samo 1-3 godine, prema podacima Instituta za ekonomska istraživanja (ERI).

Ovo jasno pokazuje koliko je širok raspon plata, pri čemu iskusni piloti zarađuju tri puta više od onih na početnom nivou.

Iako Evrostat nudi procene plata, njihove brojke su u ovom slučaju znatno niže, jer uglavnom odražavaju proseke u celoj industriji. To otežava direktna poređenja, pa se ovo istraživanje oslanja na podatke nacionalnih statističkih zavoda, kao i na platforme poput ERI, koje nude detaljniji uvid u plate u većini evropskih zemalja.

U junu 2025. godine, prosečne godišnje bruto plate pilota avio-kompanija u 17 evropskih zemalja kretale su se od 32.299 evra u Rumuniji do 113.672 evra u Švajcarskoj.

Nemačka

U aprilu 2024. godine, prema podacima Nemačkog saveznog zavoda za statistiku, prosečna bruto mesečna plata pilota, bez posebnih dodataka, iznosila je 12.566 evra, odnosno 150.792 evra godišnje. Medijalna mesečna plata iznosila je 10.207 evra, odnosno 122.484 evra godišnje. U posebno složenim ulogama, medijalna godišnja plata može porasti na 342.072 evra.

Prosečna bruto plata pilota avio-kompanija je oko 106.000 evra, prema podacima ERI. Plate se kreću od 73.785 evra za pilote sa 1–3 godine iskustva do 132.117 evra za pilote sa više od osam godina iskustva.

Ujedinjeno Kraljevstvo

Kancelarija za nacionalnu statistiku (ONS) takođe izveštava da je srednja godišnja bruto zarada za „pilote avio-kompanija i kontrolore leta“ sa punim radnim vremenom iznosila približno 95.240 evra (80.414 funti) u aprilu 2024. godine. Prema Nacionalnoj službi za karijeru, plate su se kretale od 55.850 do 178.250 evra.

Prema ERI, prosečna bruto plata za pilote avio-kompanija u Ujedinjenom Kraljevstvu iznosi 90.253 evra (78.146 funti), a raste na 115.562 evra (100.060 funti). Ove brojke značajno rastu za iskusne pilote.

Prema INSEE, zvaničnom zavodu za statistiku Francuske, prosečna mesečna plata u 2023. godini za „tehničke i komercijalne službenike i menadžere u civilnom vazduhoplovstvu“ – kategoriju koja uključuje pilote avio-kompanija, bila je 9.300 evra. To iznosi 111.600 evra godišnje kada se pomnoži sa 12.

Prema ERI, prosečna bruto plata za pilote je 87.903 evra, a raste na 109.292 evra za one sa više iskustva.

Zapadna i Severna Evropa

Geografski gledano, kako pokazuju podaci, zemlje u Zapadnoj i Severnoj Evropi nude veće plate za pilote prema ERI. Pored gore pomenutih zemalja, Belgija je na drugom mestu sa prosečnom pilotskom platom od 110.424 evra, dok je Irska treća sa 108.007 evra među 17 analiziranih zemalja.

Na primer, irska niskotarifna avio-kompanija Ryanair navodi na svojoj veb stranici da kapetani mogu zaraditi do 155.500 funti (skoro 180.000 evra) godišnje.

Plate pilota prelaze 100.000 evra i u Austriji i u Holandiji, dok Finska sledi sa prosekom od oko 96.000 evra.

Istočna i Južna Evropa

Generalno, zemlje istočne i južne Evrope suočavaju se sa izazovima u ponudi konkurentnih plata pilotima, iako Italija i Španija beleže više prosečne plate u poređenju sa drugim zemljama u regionu. Međutim, ove razlike se mogu smanjiti kada se uzme u obzir kupovna moć.

Prosečna plata pilota u Portugalu je 60.054 evra prema ERI. U Grčkoj je nešto niža, 56.523 evra. U obe zemlje, iskusni piloti zarađuju nešto više od 70.000 evra godišnje.

U Poljskoj, prosečna plata pilota ostaje oko 50.000 evra, dok je u Češkoj nešto niža, 47.974 evra. Plate u Rumuniji su znatno niže, sa prosekom od 32.299 evra. Međutim, piloti sa više od osam godina iskustva u Rumuniji mogu zaraditi i do 40.000 evra godišnje.

