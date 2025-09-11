Slušaj vest

Prosečna zarada po sektorima delatnostima pokazuje da je u tom sektoru u istom periodu prošle godine zarada iznosila 307.228 dinara.

Ovaj sektor odmah slede i sektori finansijske delatnosti i delatnost osiguranja sa zaradom od 222.550 dinara, kao i sektor stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti sa zaradom od 188.600 dinara.

Najmanja prosečna zarada po sektorima delatnostima zabeležana je u sektoru usluge smeštaja i ishrane, gde je zarada bila 90.112 dinara, što opet predstavlja povećanje u odnosu na isti mesec prošle godine kada je ista zarada iznosila 79.526 dinara.

BiznisKurir/Telegraf.rs

Ne propustiteNovčanikKOJA SU NAJPLAĆENIJA ZANIMANJA U SRBIJI: Na račun im leže skoro 300.000 dinara - ne mrdaju sa vrha liste
Dinari
NovčanikNEĆETE NIKAD POGODITI KOJA GLUMICA IMA NAJVEĆU ZARADU! Na vrhu se našla i to zahvaljujući jednom filmu
kamera-filmska-kamera-foto-epa-mart-2018.jpg
NovčanikU OVOJ ZEMLJI NE ZNAJU ŠTA ĆE SA PARAMA: Svaki dan nastane čak 1.000 novih milionera, a ovoliko su "teški" pojedinačno
Biynismen.jpg
NovčanikPLATA OVOG CRNOGORCA JE PREMAŠILA SVE GRANICE! Čak 55 puta veća od proseka, a evo na koji način se dočepao tolikih para
profimedia0345288949.jpg