Prosečna zarada po sektorima delatnostima pokazuje da je u tom sektoru u istom periodu prošle godine zarada iznosila 307.228 dinara.

Ovaj sektor odmah slede i sektori finansijske delatnosti i delatnost osiguranja sa zaradom od 222.550 dinara, kao i sektor stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti sa zaradom od 188.600 dinara.

Najmanja prosečna zarada po sektorima delatnostima zabeležana je u sektoru usluge smeštaja i ishrane, gde je zarada bila 90.112 dinara, što opet predstavlja povećanje u odnosu na isti mesec prošle godine kada je ista zarada iznosila 79.526 dinara.