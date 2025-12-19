Slušaj vest

Instagram je povukao potez koji je iznenadio veliki broj korisnika, prvi put je otvoreno prikazao kako njegov algoritam procenjuje interesovanja i na osnovu čega preporučuje sadržaj u Reels feedu. Nova funkcija nosi naziv Your Algorithm i omogućava uvid u teme za koje aplikacija smatra da su korisniku najzanimljivije.

Ova opcija korisnicima prikazuje listu interesovanja koja Instagram povezuje sa njihovim ponašanjem na platformi. Ono što je najvažnije jeste da ta lista više nije fiksna, svaka tema može da se pojača ili umanji, ukloni u potpunosti ili dopuni novim interesovanjima.

Na taj način Instagram po prvi put daje korisnicima direktan uticaj na algoritam koji godinama odlučuje kakav će im se sadržaj prikazivati, a šta će ostati izvan njihovog feeda.

Kako funkcioniše Your Algorithm

Tokom gledanja Reels videa, u gornjem desnom uglu pojavljuje se nova ikonica sa dve linije i srcima. Klikom na nju otvara se Your Algorithm, gde Instagram prikazuje kratak pregled tema koje su trenutno najzastupljenije, prema proceni veštačke inteligencije.

Taj pregled podseća na godišnje sažetke interesovanja i obuhvata oblasti poput kreativnosti, sporta, motivacije i sličnih tema. Instagram omogućava i deljenje tog sažetka putem Story-ja, po uzoru na popularni Spotify Wrapped.

Ispod sažetka nalazi se detaljna lista tema. Svaka može biti označena kao sadržaj koji korisnik želi da vidi češće ili ređe. Ukoliko neka tema nedostaje, moguće je ručno dodati novo interesovanje i time direktno uticati na buduće preporuke.

Instagram ističe da se ova lista formira na osnovu aktivnosti u aplikaciji, a da je generisana pomoću AI sistema koji analizira gledanje, lajkovanje i druge oblike interakcije sa sadržajem.

Instagram ispred TikToka

Ova novina dolazi nakon što je TikTok prošle godine uveo opciju Manage Topics, koja omogućava ograničeno prilagođavanje For You feeda. Međutim, TikTok se oslanja na unapred definisane i prilično opšte kategorije.

Instagram je otišao korak dalje, nudeći potpuno personalizovanu listu interesovanja koju korisnici mogu aktivno da menjaju i proširuju. Time se ne utiče samo na jačinu određenih tema, već i na sam način na koji algoritam formira preporuke.

Za sada je opcija Your Algorithm dostupna korisnicima u Sjedinjenim Američkim Državama, ali je potvrđeno da će uskoro biti uvedena i globalno. Instagram najavljuje i proširenje ove alatke na Explore feed i druge delove aplikacije.

Ovaj potez jasno pokazuje da platforma pokušava da odgovori na dugogodišnje nezadovoljstvo korisnika koji smatraju da im algoritam nameće sadržaj. Sada, barem delimično, kontrola nad onim što se prikazuje prelazi u ruke samih korisnika.