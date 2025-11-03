Slušaj vest

Za samo tri godine, Kabi Lame postao je najpraćeniji kreator na TikToku, sa 2,4 milijarde lajkova i 162 miliona pratilaca. I zamisli — u svojim videima nikada nije izgovorio ni jednu jedinu reč.

Uticaj influensera mnogo je dublji nego što se na prvi pogled čini. Ulaganje u influenser marketing za tvoju sledeću kampanju moglo bi biti upravo onaj potez koji će promeniti igru za tvoj brend.

Khaby Lame osvaja milijarde osmeha širom sveta, a da ne izgovori ni reč Foto: ETTORE FERRARI/ANSA



Hajde da zaronimo u vodećih pet trendova u influenser marketingu za koje se predviđa da će promeniti način na koji brendovi planiraju svoje marketinške strategije ove godine. Evo ih ukratko:

Top 5 trendova u influenser marketingu Mikroinfluenseri preuzimaju vođstvo

Autentičnost je važnija od uglađenog sadržaja

Budžeti se preusmeravaju sa plaćenog oglašavanja na influenser marketing

Kaži „da“ dugoročnim saradnjama

Video format postaje dominantan 1) Mikroinfluenseri preuzimaju vođstvo

Mikroinfluenceri, sa brojem pratilaca između 15.000 i 75.000, posebno se ističu u svojim nišama. Oni kombinuju strast i stručnost, pružajući autentične preporuke koje odjekuju kod njihove veoma angažovane publike. Ove personalizovane interakcije dovode do većih stopa angažovanja i jačaju odnose, što rezultira većim stopama konverzije. Osim toga, brendovima su ovakva partnerstva izuzetno privlačna zbog isplativosti.

Možda se pitaš zašto ovi manji igrači prave toliku buru na sceni influenser marketinga. Odgovor je prilično jednostavan: mikroinfluenseri su pravi majstori svojih niša. Oni su strastveni stručnjaci, entuzijasti i lideri mišljenja koji su izgradili veoma angažovanu publiku. A kada oni preporuče neki proizvod ili uslugu — njihovi pratioci slušaju. To je kao da dobiješ preporuku od pouzdanog prijatelja.

Foto: Shutterstock

Brojevi ne lažu. Mikroinfluenseri ostvaruju veće stope angažovanja i personalizovanije interakcije (prema podacima Hubspota). Oni započinju razgovore, odgovaraju na komentare i grade odnose koji povećavaju stope konverzije. To je vrsta autentične povezanosti koju tradicionalno oglašavanje jednostavno ne može da kupi.

Primer kampanje sa mikroinfluenserima u praksi

Tim za upravljanje influenserima iz kompanije impact.com udružio se sa luksuznim brendom Coach kako bi pojačao promociju njihovog najnovijeg parfema — Coach Dreams Sunset. Da bi stvorili zanimljiv i angažovan sadržaj, impact.com je sarađivao sa 40 mikro- i makroinfluensera koji su dobili besplatne proizvode u zamenu za kreiranje sadržaja generisanog od strane korisnika (UGC). Zatim je Coach podelio taj privlačan sadržaj na svojim kanalima, čime je dodatno povećao domet i uticaj brenda.

Kampanja je odlično odjeknula kod ciljane publike, dosegnuvši impresivnih 2,3 miliona ljudi, sa stopom angažovanja od 4,5% i ukupno 211 komada korisnički generisanog sadržaja.

1. Koristi prave alate za analizu društvenih mreža

Pre nego što potpišeš ugovor, važno je da razumeš demografiju i domet potencijalnog partnera. Uveri se da se njihova publika i stil poklapaju s onim što tražiš pre nego što stupiš u kontakt.

2. Pridruži se platformi za influenser marketing

Na ovakvim platformama možeš pristupiti globalnom tržištu kreatora, filtrirati ih po broju pratilaca, niši i mnogim drugim kriterijumima. Takođe možeš upravljati svime — od automatizovanih ugovora i isplata do praćenja kampanja.

3. Pretražuj relevantne haštagove

Ovo je odličan način da pronađeš kreatore koji se uklapaju u tvoju nišu, među morem influensera.

4. Kontaktiraj mikroinfluensera direktno putem DM poruka

Više od polovine mikroinfluensera preferira upravo ovaj način komunikacije.

Autentičan sadržaj stvara dublju povezanost između influensera i njihove publike, pomažući im da vremenom izgrade poverenje. To poverenje zatim povećava angažovanost, a kada se brendovi udruže sa takvim influenserima — to poverenje se prenosi i na njih.

2) Autentičnost je važnija od savršeno uglađenog sadržaja

U poslednje vreme brendovi primećuju porast cinizma i skepticizma prema oglašavanju. Digitalno pismeni potrošači lako prepoznaju neautentične preporuke. Autentičnost je postala nova valuta brenda, jer potrošači sve više traže transparentnost, integritet i doslednost kada odlučuju kome će verovati među influenserima.

Kada je impact.com sarađivao sa platformom za onlajn obrazovanje GetSmarter, cilj je bio da se poveća interesovanje za njihove kurseve. Šesnaest južnoafričkih influensera iz različitih niša kreiralo je autentičan i inspirativan sadržaj, uz promotivni kod od 20%. Njihova iskrenost donela je impresivne rezultate — više od 8 miliona pregleda, preko 620.000 klikova i trošak po kliku (CPC) od samo 0,01 USD.

Foto: Shutterstock

Brendovi koji se povezuju sa autentičnim influenserima mogu značajno da poboljšaju svoj imidž i dopru do šire publike. Na primer, BBQGuys, vodeći onlajn prodavac opreme za roštilj, udružio se sa impact.com kako bi proširio svoju ciljnu grupu van tradicionalnih ljubitelja roštiljanja. Brend je uspešno dopreo do publika kao što su LGBTQ+ zajednica, parovi, stanovnici gradova i žene koje kampuju. Korišćenjem autentičnih preporuka i UGC sadržaja, kampanja je značajno povećala svest o brendu BBQGuys — dostigavši preko 636.000 ljudi, od kojih je 60% bila ženska publika.

Kako uputiti influensere da kreiraju autentičan sadržaj 1. Pruži jasne ciljeve, ali dozvoli kreativnu slobodu

Objasni ciljeve kampanje i ključne poruke koje želiš da preneseš ciljnoj publici, ali dozvoli kreatorima da ostanu verni svom stilu i da istraže sopstvene ideje. Ipak si ih odabrao jer se njihov ton i pristup uklapaju u tvoj brend — veruj im da poznaju svoju publiku.

2. Podstakni lične priče

Omogući kreatorima da podele svoje autentično iskustvo sa proizvodom — kako ga koriste i zašto ga preporučuju svojoj publici. Možeš ih ohrabriti i da uključe recenzije proizvoda kao deo sadržaja.

3. Pruži informacije o proizvodu

Razgovaraj sa influenserom o ključnim karakteristikama proizvoda, a zatim mu daj prostora da ga iskusi i predstavi na svoj način. Publika lako prepoznaje iskrenost, zato je važno da influenser iznese svoj autentičan, lični stav.

4. Zatraži UGC (user-generated content)

UGC stavlja fokus na iskustvo publike sa proizvodom ili uslugom. Kreiraj bazu sadržaja za buduće kampanje licenciranjem UGC materijala od kreatora. Time se ovaj sadržaj razlikuje od onog koji objavljuju na svojim kanalima, jer je prilagođen širem korišćenju i dugoročnim marketinškim potrebama.

3) Novac se preusmerava na influenser marketing

Ako želiš dokaz šta zaista funkcioniše — samo prati kuda ide novac. Čak 63% brendova planira da poveća budžet za influenser marketing u 2024. godini. Ova promena dogodila se jer su plaćeni oglasi postali skuplji i manje vidljivi.

Influenser marketing, s druge strane, donosi niže troškove sticanja kupaca (CAC) i čak 11 puta veći povraćaj investicije (ROI) u poređenju sa tradicionalnim marketingom.

Prema istraživanju impact.com-a, 64% potrošača ponovo kupuje proizvode ili usluge makar povremeno — upravo zahvaljujući preporukama influensera.

Inflenseri i te kako imaju uticaj na potrošače što pokazuje i broj porudžbina Foto: Andriy Popov / Panthermedia / Profimedia

Postavi jasne ciljeve za svoju influenser marketing kampanju

Nemoj ostaviti influensere bez smernica — oni treba jasno da znaju na šta da se fokusiraju kako bi postigli ciljeve brenda. Biraj influensere na osnovu tih ciljeva.

Možeš izabrati između nano-, mikro-, srednjih, makro- i mega-influensera ili sarađivati sa UGC kreatorima. Pronađi one koji se najbolje uklapaju u tvoj brend i odluči kako će domet, angažman i trošak uticati na tvoju kampanju.

Razumi tržišne cene i plati kreatorima pošteno.

Kreatori donose stručnost u kreiranju sadržaja, a zauzvrat zaslužuju pravičnu naknadu — posebno ako želiš da izgradiš dugoročnu saradnju. Proceni veličinu publike, kvalitet medijskog sadržaja i različite modele plaćanja kako bi odredio adekvatnu ponudu.

Odredi platformu na kojoj je tvoja ciljana publika najaktivnija.

Zatim izračunaj troškove po objavi ili plati prema performansama. Na primer, sponzorisani video sadržaj TikTok nano-influensera počinje od oko 500 USD, dok sličan sadržaj kod YouTube influensera s istim brojem pratilaca može koštati oko 1.000 USD.

Lako prati ROI pomoću impact.com / creator platforme.

Ova platforma omogućava praćenje podataka kroz ceo prodajni levak, analizu performansi i optimizaciju dodirnih tačaka — sve na jednom mestu.

4) Reci „da“ dugoročnim odnosima

Brendovi koji ulažu u dosledne poruke i kontinuiranu vidljivost kroz duže i češće kampanje beleže najbolje rezultate. Ovakav pristup vodi ka organskim preporukama koje se prirodno uklapaju u priču brenda.

Čak 29% potrošača smatra da promocija deluje autentičnije kada influenser objavi o brendu više puta.

Pored toga, 37% potrošača traži inspiraciju od influensera — što znači da njihove preporuke direktno utiču na prodaju.

Poverenje i autentičnost su ključni, a dugoročne saradnje između brendova i influensera upravo ih grade.Tretiraj influensere kao partnere, a ne kao frilensere.

Stvori dvosmernu komunikaciju, deli metrike performansi i zajedno planirajte buduće korake. Bonus? Kada imaš proverenog partnera, smanjuješ potrebu za eksternim timovima i olakšavaš posao internim.

Kako negovati dugoročne odnose sa influenserima radi većeg uspeha kampanja

Zamisli građenje trajnih odnosa kao maraton, a ne sprint. Kontinuirana saradnja vodi do ujednačenog brend narativa, veće vidljivosti i dublje povezanosti s publikom.

To je kao kada ti pouzdani prijatelj preporuči proizvod, a ne neko koga jedva poznaješ. Zato investiraj vreme u negovanje tih odnosa — razumi njihov kreativni proces i radi na zajedničkim ciljevima. To je suština uspešnog partnerstva.

3 načina da izgradiš dugoročna partnerstva sa kreatorima

Uspos­tavi redovnu komunikaciju i povratne informacije.

Održavaj kontakt putem redovnih provera, personalizovanih poruka i priznanja za njihov trud.

Počni s test projektom pre dugoročnog ugovora.

Pokreni manju kampanju ili A/B test i meri rezultate — klikove (CTR), angažovanje, preglede i konverzije. To ti pomaže da proceniš potencijal saradnje.

Ponudi nagrade zasnovane na performansama.

Dodeli bonuse u skladu sa KPI pokazateljima, poput broja konverzija koje su generisali njihovi sadržaji. Ovo motiviše kreatore i jača partnerstvo na obostranu korist.

Vrednost saradnje zavisi od toga koliko se njihova publika poklapa s demografijom tvog brenda, koliko su angažovani sa publikom, koliko redovno objavljuju i koliko je njihov sadržaj kreativan.

5) Video postaje dominantan format

Video sadržaj postiže veće stope angažovanja jer bolje zadržava pažnju publike nego statične slike, čime podstiče gledaoce da više vremena provedu uz brend.

Prema Statista-i, u drugom kvartalu 2023. godine video sadržaj je dostigao 92,3% svetske publike, pri čemu su muzički spotovi imali najveći domet (49%), zatim komični i viralni videi, pa how-to tutorijali.

Video format je izuzetno svestran — brendovi mogu lako da prilagode dužinu i stil sadržaja specifičnim ciljevima i publikama. Storytelling u demonstracijama proizvoda može izazvati emocije, dok dodavanje muzike, zvučnih efekata i behind-the-scenes kadrova doprinosi autentičnosti. Zanimljivo je i to da pretraživači više favorizuju video sadržaj, jer povećava saobraćaj i vidljivost sajta.

Spontanost privlači publiku Foto: Shutterstock

4 stvari koje treba uzeti u obzir kod video kampanja

Definiši jasne ciljeve. Zapitaj se — koji je konkretan ishod kampanje?

Pronađi pravog kreatora. Izbor pravog influensera može značajno unaprediti kampanju — obrati pažnju na njihove vrednosti, stil i publiku koja se poklapa s tvojim brendom.

Odredi stil i format sadržaja.

Na primer:

kratki video format

day-in-the-life vlog

klasični Q&A

behind-the-scenes

recenzija proizvoda

Poštuj zakonske i FTC smernice.

Uvek budi u toku s najnovijim propisima kako bi zaštitio i brend i kreatora.Osiguraj budućnost svog influenser marketinga.

Influenser marketing se brzo razvija, pa je za brendove ključno da ostanu prilagodljivi i strateški. Ulaganje u prave partnere i negovanje dugotrajnih odnosa donosi najveću vrednost.

Zato obrati pažnju na mikroinfluen­sere i pronađi načine da ih uključiš u svoju strategiju — kroz autentičan sadržaj i UGC koji jačaju poverenje i angažovanje publike.

Dugoročna saradnja sa influenserima omogućava doslednu poruku brenda, veću vidljivost i dublje poverenje publike.

Uz to, video sadržaj bi trebalo da bude tvoj prioritet u kampanjama, jer predstavlja dominantan format u influenser marketingu i donosi bolje rezultate angažovanja.

