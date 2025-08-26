Slušaj vest

I to se pokazuje kao potez koji menja igru.

U trenutku kada globalna ekonomska klima tera mnoge na povlačenje i „tišu“ komunikaciju, E.l.f. je odlučio da bude glasniji nego ikad. Njihova najnovija kampanja, koja kombinuje snažnu digitalnu prisutnost, saradnje sa TikTok kreatorima i inovativne reklame, privukla je ogromnu pažnju i potvrdila da hrabrost u marketingu donosi rezultate

„Value for money“ koncept

Brend se oslanja na svoj prepoznatljiv „value for money“ koncept – kvalitetne proizvode po pristupačnim cenama, ali ono što ih zaista izdvaja jeste način na koji komuniciraju.

Umesto klasičnih kampanja, oni grade zajednicu i pretvaraju svoje potrošače u ambasadore brenda.

Rezultat? E.l.f. je u poslednjoj fiskalnoj godini zabeležio dvocifren rast prihoda, dok su mnogi konkurenti beležili pad. Upravo ova kampanja pokazuje da inovativnost, spremnost da se rizikuje i razumevanje publike mogu biti jače oružje od ogromnih budžeta.

Poruka koju E.l.f. šalje industriji i tržištu je jasna, u vremenima nesigurnosti ne pobeđuju oni koji se povuku, već oni koji imaju hrabrosti da budu glasniji, smeliji i bliži ljudima, posebno generaciji Z.