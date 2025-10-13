Slušaj vest

Najveći svetski tehnološki sajam „Gitex Global“ izabrao je Beograd za domaćina prvog sajma ove prestižne organizacije u Jugoistočnoj Evropi, koji će se pod nazivom „Gitex AI Serbia“ održati 2027. godine u okviru specijalizovane izložbe Ekspo 2027.

Organizacija „Gitex AI Serbia“ istorijski je trenutak za Srbiju i ceo region Jugoistočne Evrope, jer otvara vrata međunarodnim partnerstvima i predstavljanju regionalnog tehnološkog potencijala na globalnoj sceni. Tokom Ekspa 2027, Beograd i Srbija, ugostiće više od 4 miliona posetilaca, pretvarajući prestonicu u globalni centar inovacija, razmene ideja i najnovijih trendova. Istovremeno, zahvaljujući „Gitex AI Serbia“ naša zemlja će postati i jedno od najznačajnijih mesta okupljanja lidera u oblastima veštačke inteligencije, digitalne transformacije i start-ap inovacija. Tako će se Beograd 2027. godine upisati na mapu najznačajnijih svetskih događaja, kao mesto gde se susreću tehnologija, vizija i budućnost.

„Ovo su značajne vesti za Srbiju i Beograd i jasan pokazatelj kako Ekspo 2027 Beograd može doprineti da u budućnosti nastavimo da privlačimo velike globalne događaje u naš grad. Dolazak „Gitex Global“ predstavlja prekretnicu ne samo za našu tehnološku scenu, već i za celokupnu ekonomiju regiona. To je signal da Srbija postaje deo najvažnijih tokova globalne digitalne transformacije“, izjavio je direktor preduzeća EXPO 2027 d.o.o. Beograd, Danilo Jerinić.

Odluka o izboru Beograda za domaćina prvog Gitex sajma u Jugoistočnoj Evropi, doneta je na 45. po redu Gitex Global sajmu u Dubaiju, koji okuplja više od 1.000 izlagača i 200.000 posetilaca, potvrđujući poziciju Srbije kao sve značajnijeg centra inovacija i tehnologije. „Gitex AI Serbia“ otvoriće vrata međunarodnim partnerstvima i predstaviće regionalni tehnološki potencijal na globalnoj sceni, privlačeći svetske lidere iz oblasti veštačke inteligencije, digitalne transformacije i start-ap inovacija.

„Imaćemo priliku da naš IT sektor podstaknemo na dalji razvoj, da omogućimo našim kompanijama sklapanje novih poslova, otvaranje radnih mesta i dalje kretanje putem tehnoloških inovacija“, dodao je Jerinić.

Gitex Global, sa tradicijom dugom 45 godina, jedan je od najvećih svetskih tehnoloških događaja, poznat po povezivanju vodećih kompanija, investitora i startapova. Ovo je još jedna od mnogobrojnih prilika koju Srbija dobija kroz „Ekspo 2027“, da se u savremenoj istoriji predstavi na međunarodnoj sceni i privuče svetsku pažnju ka svom tehnološkom i inovacionom potencijalu.