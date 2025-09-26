Slušaj vest

Prvi potpredsednik Vlade Srbije i ministar finansija Siniša Mali izjavio je danas da je 121 zemlja potvrdila učešće na specijalizovanoj izložbi Ekspo koja će se 2027. održati u Beogradu i istakao da će ta izložba biti najveći svetski događaj te godine.

- Najmnogobrojnija izložba bila je u Astani sa 117 zemalja. Mi očekujemo 130 zemalja. Najveći broj zemalja sa svih kontinenata, njihove firme, kulturna udruženja, sve će to biti u Beogradu 2027. godine. Očekujemo tri ili četiri miliona posetilaca - rekao je Mali za RTS.

On je naglasio da će Ekspo biti prilika da pokažemo šta smo kao država uradili, ali i da se predstavimo kao pravi domaćini, prenosi Blic pisanje Tanjuga.

- Posle toga, sa svom tom infrastrukturom, sa brendom koji budemo izgradili, sa promenom imidža i novim kontaktima, otvaramo potpuno novu perspektivu za generacije koje dolaze i još snažniji i jači rast - kazao je Mali.

"Nećemo izneveriti očekivanja građana"

Ministar je naveo i da jednom nedeljno ima kolegijume na gradilištu Ekspa.

- Ako hoćete da se nešto završi, morate da budete tamo. To je jedno od najvećih gradilišta u Evropi na 200 hektara i sa 4.000 radnika. Ogroman građevinski poduhvat koji ostaje generacijama koje dolaze - rekao je Mali.

Prema njegovim rečima, izveštaje sa gradilišta dobija na dnevnom nivou, a u pitanju je ogroman uspeh naše građevinske industrije i naših projektanata.

Ministar ističe da se trudi da radovi idu ispred planiranog, kako bi bili sigurni da neće biti kašnjenja.

- Pratim plan, pratim realizaciju. Nećemo izneveriti očekivanja građana", rekao je Mali.