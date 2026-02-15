Slušaj vest

Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je danas na prvoj sednici Saveta za strateško partnerstvo između Srbije i Azerbejdžana, kojoj prisustvuje i predsednik Ilham Alijev, da je ta sednica prekretnica u odnosima između dve zemlje i izraz volje da budu podignuti na najviši nivo i najavio da će uskoro biti uspostavljen i direktan let između Beograda i Bakua.

"Specijalna simbolika današnjeg sastanka i ove sednice je zato što se dešava na najvažniji dan za Republiku Srbiju, nacionalni dan državnosti koji proslavljamo sa najbližim prijateljem, Ilhamom Alijevim i dragim gostima iz Azerbejdžana. Ova sednica predstavlja prekretnicu u našim bilateralnim odnosima i snažan dokaz zajedničke političke volje da odnosi između naših dve zemlje budu stavljeni na najviši strateški nivo", rekao je Vučić u Palati Srbija.

On je rekao da taj savet proizilazi iz zajedničke vizije našeg prijatelja Ilhama Alijeva i istakao da se Republika Srbija sastaje u takvom formatu samo sa još nekoliko zemalja.

Izgradnja gasne elektrane

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da je sa azerbejdžanskim predsednikom Ilhamom Alijevom konkretno govorio o izgradnji gasne elektrane i da je dobio od Alijeva garancije da će pomoći oko toga, a najavio je i da će relativno brzo ići u posetu Azerbejdžanu.

Vučić je kazao da je Alijevu iskreno rekao šta je to što Srbija može da uradi po pitanju gasne elektrane.

"Konkretno sam pričao o gasnoj elektrani sa predsednikom Alijevom i ja sam molio predsednika da lično učestvuje u tom pitanju i veoma sam mu iskreno govorio šta je to što mi možemo da uradimo, šta ne možemo da ispunimo i dobio sam garancije od gospodina predsednika da će on lično pomoći oko toga", rekao je Vučić.

Kako je dodao, pre nego što se završi studija izvodljivosti, moraju da se ubrzaju sve druge procedure i sve ostalo.

Najavio je da će vrlo brzo ići u posetu Azerbejdžanu.

"Ja ću posetiti Azerbejdžan relativno brzo. I pre toga moramo da ispunimo mnoge rezultate i postignemo dogovor", dodao je Vučić.

Alijev: Gasna elektrana u Srbiji jedna od glavnih investicija Azerbejdžana u Evropi

Predsednik Azerbejdžana Ilham Alijev izjavio je danas da će najavljeni projekat za izgradnju gasne elekrane u Srbiji biti jedna od najvećih investicija iz Azerbejdžana u Evropi.

"I ne samo da radimo blisko na političkom nivou, na međunarodnoj sceni mi zaista sprovodimo i primenjujemo važne projekte za naše ekonomije za našu industriju i predsednik Vučić je pomenuo izgradnju ove elektrane i mislimo da je to važan pokazatelj toga kako mi diverzifikujemo saradnju u sektoru energetike", rekao je Alijev u Palati Srbija na početku prve sednice Saveta za strateško partnerstvo između Srbije i Azerbejdžana, kojom presedava zajedno sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem.

Alijev je naveo da su dve zemlje počele sa saradnjom u oblasti gasa, dok sada prelaze na sledeći stadijum - kako da iskoriste taj gas sa najvećom mogućom efikasnošću i za jedne i za druge i kako da ga pretvore u konačan proizvod, a to je struja.

"Ovo će biti jedna od glavnih investicija iz Azerbejdžana u Evropi u nedavnoj istoriji. I to jeste pokazatelj uzajamnog poverenja koje je na izuzetno visokom nivou. Ulažete samo u zemlje sa kojima imate dobre odnose i u kojima verujete svojim partnerima i za koje znate da imaju stabilnost i razvoj, kao što je to u Srbiji pod mudrim rukovodstvom predsednika Vučića, nešto što je važan faktor na duge staze", rekao je Alijev.

Naveo je da se u njegovoj pratnji nalazi gotovo pola članova vlade i ocenio da to pokazuje da danas dve zemlje imaju o čemu da ragovaraju. Alijev je iskoristio priliku da čestita Srbiji Dan državnosti i na dostignućima koja se postignuta u jačanju srpske državnosti.

"Zemlja se uspešno razvija pod rukovodstvom predsednika, jača svoju državnost, državne institucije i nama je veliko zadovoljstvo što to možemo da vidimo i primetimo za to što su Azerbejdžan i Srbija i te kako prijateljske zemlje i današnji prvi sastanak ovog strateškog saveta jeste veliki pokazatelj činjenice da ono o čemu su donete odluke, ono što je dogovoreno, da se to i sprovodi", rekao je Alijev.

On je zamolio sve članove azerbejdžanske delegacije da sve što je dogovoreno na savetu primene u kratkom vremenskom roku.