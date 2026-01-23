Slušaj vest

Srbija bi mogla uskoro da dobije prvu gasnu elektranu u okolini Nišu u saradnji sa Azerbejdžanom. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će uskoro u Srbiju doći predsednik Azerbejdžana Ilham Alijev upravo zbog potpisivanja dogovora o gasnoj elektrani.

- Čak 500 megavata ćemo dodati u naš sistem, što je velika, velika stvar, koja ne zavisi od sunčanih dana, ne zavisi od vetra, zavisi samo od snabdevanja gasom. Sa Azerbejdžanom potpisujemo ugovor da oni dostave gas preko bugarskog interkonektora, koji smo izgradili zajedno sa Evropljanima. To što će u okolini Niša biti gasna elektrana znači nove poslove na jugu Srbije - poručio je predsednik Vučić iz Davosa, gde se nalazi na Svetskom ekonomskom forumu.

On je istakao da to predstavlja znatno snižavanje tenzija za nas kada je reč o obezbeđivanju električne energije u budućnosti.

Imali smo sastanak, osim s Mađarima, i s Francuzima, sa EDF-om, kompanijom za električnu energiju i s njima smo potpisali memorandum o razvoju nuklearne energije u Srbiji, jer imamo i jedan holistički, sveobuhvatni pristup kako da rešavamo nagomilane probleme i kako da obezbedimo dovoljno struje u budućnosti za Srbiju, posebno imajući u vidu data centre, superkompjutere u Kragujevcu - rekao je Vučić.

Foto: Shutterstock/Parilov

Iz godine u godinu potreba za električnom energijom raste, a u skladu s tim Srbija razvija brojne čiste izvore energije od solarnih parkova i vetroparkova do prve gasne elektrane, koje su vrlo zastupljene u drugim zemljama. U Evropi su ključne za balansiranje mreže i često rade u kombinovanom ciklusu s parnim turbinama da budu efikasnije.

Kako gasne elektrane proizvode struju

Gasna elektrana je postrojenje koje proizvodi električnu energiju koristeći prirodni gas kao gorivo. Spada u termalne elektrane, što znači da koristi toplotu za pokretanje procesa koji proizvodi struju. Proces proizvodnje struje je vrlo jednostavan - prirodni gas se pumpa u komoru za sagorevanje, gde se gas pali i oslobađa veliku količinu toplote, koja stvara vruć gas pod pritiskom, što pokreće turbinu povezanu sa električnim generatorom i to stvara struju kroz elektromagnetnu indukciju. Velika prednost ovih elektrana je što mogu brzo da se uključe i isključe, to jest prilagode potrebama i proizvode manje zagađenja nego ugalj ili lož-ulje.