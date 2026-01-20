Slušaj vest

Od 1. oktobra 2025. godine domaćinstva i mali kupci utrošenu struju plaćaju skuplje - u proseku za 6,6 odsto.

Takođe, potrošači brže ulaze u takozvanu "crvenu tarifu" struje - čim pređu 1.200 kWh na mesečnom nivou, čime im se automatski kilovat sati obračunavaju po višim cenama. Granica između ove dve zone do sada je bila na 1.600 kWh.

Po novom cenovniku Elektroprivrede Srbije "jeftiniji" kilovat-sat u zelenoj zoni, koji je do sada u dvotarifnom merenju bio 2,2773 dinara, poskupljuje na - 2,4034 dinara, bez PDV, što je rast za 5,5 odsto. "Skuplja" struja u ovoj zoni potrošnje do 350 kWh poskupljuje sa dosadašnjih 9,1092 dinara na 9,6136 dinara, bez poreza.

Podsetimo - za utrošenih do 350 kWh mesečno, kilovat-sati obračunavaju se po jednoj ceni u takozvanoj "zelenoj zoni".

Kada se utroši više od 350 kWh a ne pređe 1.200 kWh mesečno, prelazi se u "plavu zonu" potrošnje za koju važe drugačije, više cene - jeftiniji kilovat-sat u plavoj zoni, u dvotarifnom merenju, poskupljuje sa 3,4160 dinara na 3,6051 dinara, dok cena "skupe struje" u ovoj zoni potrošnje raste sa 13,6638 dinara na 14,4203.

Crvena tarifa struja

Najskuplji su kilovat-sati u takozvanoj "crvenoj zoni" gde "jeftini" kWh (u dvotarifnom merenju) poskupljuje sa 6,8319 dinara na 7,2102 dinara, a "skupi" sa 27,3276 na 28,8407 dinara.

Sve cene su navedene bez PDV.

Spuštanje granice između crvene i plave zone

Pomenuta granica između plave i crvene zone pomerila se sa dosadašnjih 1.600 kWh na 1.200 kWh, što znači da će potrošači koji mesečno troše mnogo električne energije brže ulaziti u zonu gde su kilovat-sati duplo skuplji (umesto "plavih" 3,4 dinara - plaćaće "crvenih" 6,8 dinara po nižoj tarifi "jeftine struje").

- Spuštanje granice između crvene i plave zone sa 1.600 na 1.200 kWh uzrokovaće rast prosečne cena za kupce koji imaju pravo na garantovano snabdevanje maksimalno do 1,9 odsto. Međutim, ova korekcija će imati uticaja samo na račune potrošača koji troše više od 1.200 kWh, kojih u ukupnom broju potrošača ima oko 1% od aprila do oktobra, oko 3% tokom februara, marta i novembra, a tokom decembra i januara oko 7% - objavio je EPS.

Popust od 7 odsto za decembarske račune

Polazeći od nedavne vanredne situacije u pojedinim delovima zemlje, EPS je kao društveno odgovorna kompanija redovnim platišama omogućio dodatno vreme kako bi ostvarili pogodnosti. Domaćinstva koja koriste isključivo elektronski račun za električnu energiju mogu ostvariti popust od 7 odsto ukoliko račun za decembar 2025. godine izmire do 24. januara. Isto važi i za samočitače, i oni umesto do 20. januara, račun mogu da plate do 24. januara i ostvariće popust od 6 odsto.