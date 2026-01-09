Slušaj vest

To je za 22,07 odsto više u odnosu na isti datum prošle godine.

U ponedeljak 5. januara, na distributivnom području Beograd registrovana je potrošnja od 30,08 miliona kWh i ona je za 4,73 odsto bila viša u odnosu na isti datum prošle godine.

Prilikom analize ovih podataka treba uzeti u obzir prosečnu temperaturu i druge faktore koji utiču na potrošnju u ovom periodu i u isto vreme prošle godine, napominju iz EDS-a.

Biznis Kurir/Telegraf

Ne propustiteNovčanikProdužen rok za prijavu stanja brojila: Evo do kada i šta morate da uradite
600.000 prijava stanje mesecno
InfoBizSneg okovao Srbiju, kakva je situacija sa strujom? Oglasili se iz EMS-a, ovo su najnovije informacije
EPS (9).jpeg
SrbijaKVAROVE NA TERENU OTKLANJA 110 EKIPA: U lozničkom kraju struja najveći problem
LOZNICA - Čisti se i tokom noći.JPG
SrbijaVANREDNA SITUACIJA I U MALOM ZVORNIKU: Zbog problema sa električnom energijom
MALI ZVORNIK - Mali Zvornik.JPG