To je za 22,07 odsto više u odnosu na isti datum prošle godine.

U ponedeljak 5. januara, na distributivnom području Beograd registrovana je potrošnja od 30,08 miliona kWh i ona je za 4,73 odsto bila viša u odnosu na isti datum prošle godine.

Prilikom analize ovih podataka treba uzeti u obzir prosečnu temperaturu i druge faktore koji utiču na potrošnju u ovom periodu i u isto vreme prošle godine, napominju iz EDS-a.