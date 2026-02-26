Slušaj vest

Putnici koji su danas planirali put ka Bosni i Hercegovini, ali i ka drugim delovima Srbije, moraće da računaju na ozbiljna zadržavanja i potpune obustave saobraćaja, jer se blokade poljoprivrednika nastavljaju i danas na velikom broju magistralnih, regionalnih i lokalnih puteva.

SREM - ključni pravci ka BiH pod blokadom

U Sremu su danas zatvorene ili povremeno neprohodne sledeće saobraćajnice:

Kuzmin - blokada od 11 do 16 časova

Bešenovo - blokada od 12 do 16 časova

Salaš Noćajski - blokada od 14 do 18 časova

Put Sremska Mitrovica - Bogatić

Ruma, Stara Pazova, Šid, Krčedin, Čelarevo, Tovarište

Ove blokade direktno utiču na pravce ka graničnom prelazu Sremska Rača, zbog čega se put ka Bosni i Hercegovini danas praktično ne preporučuje.

MAČVA I PODRINJE - celodnevne blokade

Na području Mačve i Podrinja situacija je posebno otežana:

Bogatić - centar (blokada 24 časa)

Put Šabac - Mačvanska Mitrovica

Drenovac - Šabac

Klenje, Badovinci, Banovo Polje, Salaš Crnobarski, Ravnje

Vladimirci (kod restorana Domovina - od 12 časova)

Raskrsnice Šabac - Loznica i Valjevo-– Bela Crkva (od 10 do 16 časova)

Zavlaka (blokada 24 časa)

Mali Zvornik

Put Valjevo – Pričević (od 13 časova)

VOJVODINA - više desetina tačaka

Blokade su danas najavljene i širom Vojvodine, među kojima su:

Kisač, Kumane, Čenej

Nova Crnja, Bašaid, Vlajkovac, Vilovo

Bački Petrovac, Novi Bečej

Centar Srbobrana - put Novi Sad–Subotica (10–14h)

Magistralni put Zrenjanin - Novi Sad (kod Aradca, 10–14h)

Magistralni put Beograd - Zrenjanin (kod Čente, 10–15h)

Put Zrenjanin - Žitište (mesto Klek, 10–15h)

Magistralni put M7 (od 10h)

Magistralni put Beograd - Pančevo - Temišvar (od 12h)

Susek - raskrsnica Novi Sad - Sremska Mitrovica - granica sa Hrvatskom (10–15h) CENTRALNA I ZAPADNA SRBIJA - ključni magistralni pravci

U centralnoj i zapadnoj Srbiji blokirani su ili povremeno zatvoreni:

Mrčajevci - Ibarska magistrala (blokada 24 časa)

Put Kragujevac - Kraljevo

Put Kragujevac - Čačak

Zaklopača - Kraljevo (10–16h)

Vitanovac - Kraljevo (kružni tok, 10–16h)

Stari put Čačak - Kraljevo (10–14h)

Bare i Cerovac (blokade 24 časa)

Takovo - Gornji Milanovac (10–14h)

Gruža - centar (10–12h)

Gornja Šabanta (11–18h)

Lunovo Selo - Užice (24 časa)

Zlatibor - petlja Sušica (od 13h) OSTALE LOKACIJE Obrenovac - Ub (Piroman) – 12–16h

Smederevska Palanka (kod instituta) – 11–16h

Put Požarevac - Majdanpek - 10–12h

Put Požarevac - Kladovo - 13–15h

Kako je najavljeno, spisak blokiranih lokacija nije konačan i tokom dana može biti proširen u zavisnosti od situacije na terenu. Poljoprivrednici poručuju da će protesti trajati dok njihovi zahtevi ne budu razmotreni.