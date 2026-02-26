I danas ništa od putovanja u BiH: Poljoprivrednici u blokadama, evo gde je saobraćaj u prekidu
Putnici koji su danas planirali put ka Bosni i Hercegovini, ali i ka drugim delovima Srbije, moraće da računaju na ozbiljna zadržavanja i potpune obustave saobraćaja, jer se blokade poljoprivrednika nastavljaju i danas na velikom broju magistralnih, regionalnih i lokalnih puteva.
SREM - ključni pravci ka BiH pod blokadom
U Sremu su danas zatvorene ili povremeno neprohodne sledeće saobraćajnice:
- Kuzmin - blokada od 11 do 16 časova
- Bešenovo - blokada od 12 do 16 časova
- Salaš Noćajski - blokada od 14 do 18 časova
- Put Sremska Mitrovica - Bogatić
- Ruma, Stara Pazova, Šid, Krčedin, Čelarevo, Tovarište
Ove blokade direktno utiču na pravce ka graničnom prelazu Sremska Rača, zbog čega se put ka Bosni i Hercegovini danas praktično ne preporučuje.
MAČVA I PODRINJE - celodnevne blokade
Na području Mačve i Podrinja situacija je posebno otežana:
- Bogatić - centar (blokada 24 časa)
- Put Šabac - Mačvanska Mitrovica
- Drenovac - Šabac
- Klenje, Badovinci, Banovo Polje, Salaš Crnobarski, Ravnje
- Vladimirci (kod restorana Domovina - od 12 časova)
- Raskrsnice Šabac - Loznica i Valjevo-– Bela Crkva (od 10 do 16 časova)
- Zavlaka (blokada 24 časa)
- Mali Zvornik
- Put Valjevo – Pričević (od 13 časova)
VOJVODINA - više desetina tačaka
Blokade su danas najavljene i širom Vojvodine, među kojima su:
- Kisač, Kumane, Čenej
- Nova Crnja, Bašaid, Vlajkovac, Vilovo
- Bački Petrovac, Novi Bečej
- Centar Srbobrana - put Novi Sad–Subotica (10–14h)
- Magistralni put Zrenjanin - Novi Sad (kod Aradca, 10–14h)
- Magistralni put Beograd - Zrenjanin (kod Čente, 10–15h)
- Put Zrenjanin - Žitište (mesto Klek, 10–15h)
- Magistralni put M7 (od 10h)
- Magistralni put Beograd - Pančevo - Temišvar (od 12h)
- Susek - raskrsnica Novi Sad - Sremska Mitrovica - granica sa Hrvatskom (10–15h)
CENTRALNA I ZAPADNA SRBIJA - ključni magistralni pravci
U centralnoj i zapadnoj Srbiji blokirani su ili povremeno zatvoreni:
- Mrčajevci - Ibarska magistrala (blokada 24 časa)
- Put Kragujevac - Kraljevo
- Put Kragujevac - Čačak
- Zaklopača - Kraljevo (10–16h)
- Vitanovac - Kraljevo (kružni tok, 10–16h)
- Stari put Čačak - Kraljevo (10–14h)
- Bare i Cerovac (blokade 24 časa)
- Takovo - Gornji Milanovac (10–14h)
- Gruža - centar (10–12h)
- Gornja Šabanta (11–18h)
- Lunovo Selo - Užice (24 časa)
- Zlatibor - petlja Sušica (od 13h)
OSTALE LOKACIJE
- Obrenovac - Ub (Piroman) – 12–16h
- Smederevska Palanka (kod instituta) – 11–16h
- Put Požarevac - Majdanpek - 10–12h
- Put Požarevac - Kladovo - 13–15h
Kako je najavljeno, spisak blokiranih lokacija nije konačan i tokom dana može biti proširen u zavisnosti od situacije na terenu. Poljoprivrednici poručuju da će protesti trajati dok njihovi zahtevi ne budu razmotreni.
Biznis Kurir