Putnici koji su danas planirali put ka Bosni i Hercegovini, ali i ka drugim delovima Srbije, moraće da računaju na ozbiljna zadržavanja i potpune obustave saobraćaja, jer se blokade poljoprivrednika nastavljaju i danas na velikom broju magistralnih, regionalnih i lokalnih puteva.

SREM - ključni pravci ka BiH pod blokadom

U Sremu su danas zatvorene ili povremeno neprohodne sledeće saobraćajnice:

  • Kuzmin - blokada od 11 do 16 časova
  • Bešenovo - blokada od 12 do 16 časova
  • Salaš Noćajski - blokada od 14 do 18 časova
  • Put Sremska Mitrovica - Bogatić
  • Ruma, Stara Pazova, Šid, Krčedin, Čelarevo, Tovarište

Ove blokade direktno utiču na pravce ka graničnom prelazu Sremska Rača, zbog čega se put ka Bosni i Hercegovini danas praktično ne preporučuje.

MAČVA I PODRINJE - celodnevne blokade

Na području Mačve i Podrinja situacija je posebno otežana:

  • Bogatić - centar (blokada 24 časa)
  • Put Šabac - Mačvanska Mitrovica
  • Drenovac - Šabac
  • Klenje, Badovinci, Banovo Polje, Salaš Crnobarski, Ravnje
  • Vladimirci (kod restorana Domovina - od 12 časova)
  • Raskrsnice Šabac - Loznica i Valjevo-– Bela Crkva (od 10 do 16 časova)
  • Zavlaka (blokada 24 časa)
  • Mali Zvornik
  • Put Valjevo – Pričević (od 13 časova)

VOJVODINA - više desetina tačaka

Blokade su danas najavljene i širom Vojvodine, među kojima su:

  • Kisač, Kumane, Čenej
  • Nova Crnja, Bašaid, Vlajkovac, Vilovo
  • Bački Petrovac, Novi Bečej
  • Centar Srbobrana - put Novi Sad–Subotica (10–14h)
  • Magistralni put Zrenjanin - Novi Sad (kod Aradca, 10–14h)
  • Magistralni put Beograd - Zrenjanin (kod Čente, 10–15h)
  • Put Zrenjanin - Žitište (mesto Klek, 10–15h)
  • Magistralni put M7 (od 10h)
  • Magistralni put Beograd - Pančevo - Temišvar (od 12h)
  • Susek - raskrsnica Novi Sad - Sremska Mitrovica - granica sa Hrvatskom (10–15h)

CENTRALNA I ZAPADNA SRBIJA - ključni magistralni pravci

U centralnoj i zapadnoj Srbiji blokirani su ili povremeno zatvoreni:

  • Mrčajevci - Ibarska magistrala (blokada 24 časa)
  • Put Kragujevac - Kraljevo
  • Put Kragujevac - Čačak
  • Zaklopača - Kraljevo (10–16h)
  • Vitanovac - Kraljevo (kružni tok, 10–16h)
  • Stari put Čačak - Kraljevo (10–14h)
  • Bare i Cerovac (blokade 24 časa)
  • Takovo - Gornji Milanovac (10–14h)
  • Gruža - centar (10–12h)
  • Gornja Šabanta (11–18h)
  • Lunovo Selo - Užice (24 časa)
  • Zlatibor - petlja Sušica (od 13h)

OSTALE LOKACIJE

  • Obrenovac - Ub (Piroman) – 12–16h
  • Smederevska Palanka (kod instituta) – 11–16h
  • Put Požarevac - Majdanpek - 10–12h
  • Put Požarevac - Kladovo - 13–15h

Kako je najavljeno, spisak blokiranih lokacija nije konačan i tokom dana može biti proširen u zavisnosti od situacije na terenu. Poljoprivrednici poručuju da će protesti trajati dok njihovi zahtevi ne budu razmotreni.

