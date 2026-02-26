Slušaj vest

Dupliran izvoz u prethodnoj godini i spoljnotrgovinski suficit od 517 miliona evra očiti su pokazazelji nove razvojne faze Kragujevca. To je istaknuto na konferenciji za novinare, na kojoj su o poslovnim i privrednim rezultatima grada Kragujevca, podršci preduzetništvu i investicijama, kao i pravcima daljeg ekonomskog razvoja grada i regiona, govorili gradonačelnik Kragujevca Nikola Dašić i direktor Regionalne privredne komore Šumadijskog i Pomoravskog upravnog okruga Predrag Lučić.

Gradonačelnik Nikola Dašić istakao je da Kragujevac kao privredni centar regiona već dugi niz godina ostvaruje dobre rezultate, ali da je u 2025. godini zabeležen izuzetan iskorak.

- U odnosu na prethodnu godinu, Kragujevac je duplirao svoju spoljnotrgovinsku razmenu. Ona je 2024. godine iznosila 1,6 milijardi evra, dok u 2025. godini iznosi 3,1 milijardu evra. To je veoma značajan skok - rekao je Dašić.

Poseban doprinos ovim rezultatima dao je Stelantis, koji je prošle godine započeo prodaju novog modela automobila, izuzetno prihvaćenog na evropskom tržištu, ali i brojne druge kompanije, kao i veliki broj malih preduzeća i preduzetnika.

Foto: Dejan Đusić

Kao važan pokazatelj privrednog ambijenta, Dašić je naveo i rast broja preduzetnika koji je u poslednjoj deceniji porastao za gotovo 80 odsto. Istovremeno, broj nezaposlenih smanjen je za 13.000 do 14.000 lica.

- Kada u gradu od 172.000 stanovnika imate preko 13.000 više zaposlenih nego pre deset godina, to je više od 10 odsto i to se značajno oseća i u lokalnoj privredi i u kućnim budžetima - naglasio je gradonačelnik Kragujevca.

Ovaj grad beleži i značajan spoljnotrgovinski suficit, izvoz je veći za više od pola milijarde evra u odnosu na uvoz. Posebno je značajno to što kragujevačka industrija izvozi gotove proizvode, a ne sirovine, čime se ostvaruje dodatna vrednost.

U prethodne dve godine grad je sa blizu 30 miliona dinara podržao preduzetnike kroz različite programe, sa posebnim akcentom na žensko preduzetništvo. Unapređen je kompletan privredni ambijent, od efikasnijeg izdavanja građevinskih dozvola do različitih podsticaja, a Kragujevac se nalazi u procesu sertifikacije od strane NALED-a kao grad sa povoljnim poslovnim okruženjem na prostoru jugoistočne Evrope.

Foto: Dejan Đusić

Direktor Regionalne privredne komore Šumadijskog i Pomoravskog upravnog okruga, Predrag Lučić ocenio je da je privreda Šumadije i Pomoravlja, kao i grada Kragujevca, ostvarila izvanredne rezultate.

- Grad Kragujevac je u 2025. godini ostvario izvoz od preko milijardu i 812 miliona evra, što je 126 odsto više nego u 2024. godini, praktično više nego duplo - rekao je Lučić.

Ostvaren je i spoljnotrgovinski suficit od 517 miliona evra. Čak 84 odsto izvoza čine gotovi proizvodi, dok je 90 odsto ukupnog izvoza plasirano na tržište Evropske unije, što ukazuje na visok kvalitet i konkurentnost proizvoda i usluga.

Foto: Dejan Đusić

Okosnicu izvoza čine automobili, delovi za automobile, tramvaji i delovi šinskih vozila, koji zajedno čine 69 odsto ukupnog izvoza.

Govoreći o očekivanjima za 2026. godinu, Lučić je istakao da se može očekivati dalji trend rasta, povećanje poslovnih aktivnosti, izvoza i suficita.

Na konferenciji je zaključeno da Kragujevac danas nije samo centar automobilske, odbrambene i šinske industrije, već i značajan IKT centar. Razvoj Inovacionog distrikta, saradnja kompanija sa Državnim data centrom i Naučno-tehnološkim parkom dodatno će uticati na strukturu izvoza i dalji razvoj privrede grada.