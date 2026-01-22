Slušaj vest

U fabrici FIAT-Krajsler automobili Srbija u Kragujevcu proizvedeni su prvi primerci automobila "grande panda” sa benzinskim motorom.

- Počela je proizvodnja probnih primeraka "grande pande" sa benzinskim motorom, što je uobičajen proces u pripremama za početak serijske proizvodnje - rekao je Ivan Ristić predsednik Samostalnog sindikata FCA Srbija.

Dodao je da se paralalno sa tim proizvodi i sitroen C3.

Kompanija Stelantis, čije je deo i fabrika FIAT-Krajsler automobili Srbija u Kragujevcu, prošle godine najavila je da će, posle električnog i hibridnog modela vozila „grande panda”, čija je proizvodnja počela 2024, na tržište početkom 2026. izbaciti i „grande pandu” sa benzinskim motorom.

Foto: Alberto Gandolfo/LaPresse/Shutte / Shutterstock Editorial / Profimedia

Prema rečima Ristića, ovi modeli su traženi, pa se povećao i obim posla i broj radnika u fabrici.

- Za električnom i hibridnom "grande pandom" vlada veliko interesovanje na domaćem i inostranom tržištu i verujemo da će tako biti i sa benzinskim modelom, pošto je jeftiniji. Cena osnovnog modela biće oko 15.500 evra - naveo je Ristić.

Istakao je da fabrika trenutno radi u sve tri smene i da katkad ima samo kratkotrajnih zastoja zbog dobavljača delova, koji ne mogu uvek da podmire potrebe proizvodnje.

U najnoviji model „grande pande” ugrađen je benzinski motor zapremine 1,2 litra i ručni menjač sa šest brzina.