- Sama najava pojedinih automobilskih giganata da bi mogli da se uključe u namensku industriju, za sada se može posmatrati pre svega kao tema za razmišljanje - rekao je Gajić i podsetio da je čak i iz Volkswagena nedavno poručeno da do sada nije bilo detaljnih razgovora sa industrijom oružja.

- Lično sam dobio potvrdu iz jednog od najvećih proizvođača automobila u Nemačkoj da više prosto nisu u stanju da isprate tehnološki razvoj konkurencije, naročito kineske industrije, posebno u softverskom smislu - naglasio je Gajić, dodajući da to do te mere dovodi velike nemačke koncerne do očaja da čak razmišljaju o prepuštanju industrije Kinezima, iako još uvek nije pronađen model koji bi očuvao ponos evropskih automobilskih giganata.