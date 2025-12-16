Slušaj vest

Od 2026. godine angažman u pogonu bi trebalo i da se pojača sa početkom montaže sitroenovog modela e-C3.

Da bi održao taj tempo, a pošto u Srbiji nema dovoljno zainteresovanih koji bi u pogonu radili za oko 600 evra mesečno, Stelantis se i dalje pouzdaje u radnu snagu iz inostranstva, tako da je vrbovao radnike iz Maroka, Alžira, Nepala i drugih azijskih zemalja, piše danas portal italpassion.fr, prenoseći pisanje dnevnika Milano Financa.

Istovremeno, iz Srbije su polako počeli da se vraćaju kući italijanski radnici, koji su privremeno radili u Kragujevcu. Ove godine je gotovo 200 italijanskih radnika sa proizvodnih lokacija u Italiji pristalo da privremeno dođe na rad u Kragujevac.

Reč je o pogonima Fijata u Melfiju, Pomiljanu, Atesi i Kasinu. Njihova odluka da dođu u Kragujevac, piše portal, bila je dobrovoljna, ali je bila diktirana teškom situacijom u Fijatu i italijanskoj automobilskoj industriji uopšte, koja je dovela do skraćenog radnog vremena i smanjenja plata.

Oni su zato angažovani u Kragujevcu da bi ubrzali proizvodnju Fijatovog modela grande panda, strateškog modela koji se proizvodi u istočnoj Evropi, i to izmeštanje im je omogućilo i da zadrže dobru platu, koja uz prekovremeni rad može da iznosi i više od 2.000 evra, piše portal.

Italijanski radnici sada počinju da napuštaju Srbiju zato što se Stelantis ponovo fokusira na matičnu proizvodnu lokaciju Mirafjori u Torinu.

Posle početne serije od oko 6.000 automobila, cilj je da se u toj fabrici u Torinu od 2026. godine proizvodi oko 100.000 hibridnih automobila fijat 500.

Ta dinamika treba da bude postignuta ne samo uz pomoć povratnika iz Srbije, nego i radnika iz drugih Fijatovih fabrika u Italiji, koji će se privremeno preseliti u Torino da bi radili na prozvodnji hibrida fijat 500 koji se smatra stabilnom opcijom, piše portal.

Masovniji povratak u Italiju radnika koji su privremeno angažovani u Srbiji očekuje se u januaru, što je pokazatelj da to izmeštanje nikada nije bilo zamišljeno kao trajno rešenje, i da je za većinu radnika iz Italije bilo samo način da prebrode jedan težak period dok se ne pojavi solidnija perspektiva u Italiji, piše italpassion.fr.