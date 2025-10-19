Slušaj vest

Naime, razlog za to je rizik od sudara, saopštila je američka Nacionalna administracija za bezbednost saobraćaja na autoputevima (NHTSA).

Razlog za to su odvojeni ukrasni delovi na prozorima vozača i suvozača koji mogu stvoriti opasnost na putu za druga vozila i potencijalno dovesti do sudara.

NHTSA navodi da zaštitna obloga na vozačevim i suvozačevim prozorima možda nije bila pravilno pričvršćena, što može dovesti do njenog odvajanja.

Opoziv obuhvata određena vozila marke "krajsler džip vagoner" i "džip grand vagoner“ proizvedena između 2022. i 2024. godine.

NHTSA dodaje da se još uvek traga za rešenjem ovog problema.

Ranije ovog meseca Stelantis je povukao još 164.000 vozila u SAD zbog problema sa mogućim odvajanjem obloge na vozačevim i suvozačevim vratima.