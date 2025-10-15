Slušaj vest

Pripremite se za oktobarsku adrenalinsku injekciju – Galerija automobila Srbije 2025 powered by AikLeasing otvara svoja vrata! Na jednom mestu okupljeni su najatraktivniji modeli svetskih proizvođača, spremni da pokažu šta znači savršena ravnoteža snage, dizajna i inovacija. Od limuzina koje odišu elegancijom, preko SUV zveri koje osvajaju teren, do futurističkih električnih vozila i motocikala koji ubrzavaju puls – ovo je događaj za sve koji u automobilu ne vide samo prevozno sredstvo, već strast. I ono što je najbolja vest – svuda imate mogućnost da zakažete probnu vožnju.

Mercedes: Sinonim za eleganciju

Zvezda sa trokrakom oznakom donosi klasiku u novom ruhu – C-Class C180 i E-Class E220 d 4M su stvoreni za one koji vole udobnost i moć pod kontrolom, dok GLC 220 d 4MATIC i G-Class G580 pomeraju granice luksuznog SUV segmenta. Tu je i prostrana V-Class – savršena za porodicu, ali i poslovni stil.

Audi: Snaga quattro potpisa

Za ljubitelje preciznosti i performansi – A5, A6 i Q5 TDI quattro predstavljaju nemačku perfekciju u pokretu. Svaki detalj je promišljen, svaka linija aerodinamična – quattro pogon je tu da vas poveže s putem na način koji oduzima dah.

Toyota: Premijere i hibridna budućnost

Na scenu stiže i nova Toyota Corolla Cross – premijerno prikazana u Srbiji! Tu su i proslavljeni modeli Yaris Cross, C-HR i Land Cruiser, koji kombinuju snagu, sigurnost i ekološku svest. Toyota ponovo dokazuje da hibrid nije kompromis, već prednost.

Renault i Dacia: Francuski šarm i praktičnost

Renault donosi potpuno električnog Renault 5, kultni povratak retro-legende u modernom ruhu! Uz Austral, Captur i Symbioz, jasno je da francuska kuća igra na kartu emocija. Dacia s druge strane osvaja realističnim šarmom – Bigster, Sandero Stepway i Duster nude sve što vam treba, bez previše filozofije.

BMW: Snaga, stil i prestiž

Kultna bavarska marka dolazi u punoj formi – od dinamičnog 318i Sedana do impresivnog X7 xDrive40d. Ljubitelji adrenalina ne smeju propustiti XM 50e ili 420i Cabrio – savršen spoj luksuza i slobode. A za one koji razmišljaju o stazi, BMW donosi i motocikle F 900 GS, F 800 GS i F 900 R.

Yamaha i Honda: Kada asfalt postane igraonica

Moto-segment pravi pravi bum! Yamaha dovodi urbane skutere TMAX 560, XMAX 300 Tech Max i Tricity 300, ali i off-road avanturiste poput Ténéré 700 i Grizzly 700 EPS. Honda uzvraća modelima CRF300 Rally i NX500 – savršenim za beg iz gradske vreve u divljinu.

Inovacije iz Kine: BYD, Chery, Geely, Lynk&Co i Changan

Kineski proizvođači ozbiljno ulaze na evropsko tržište – i to u velikom stilu. Električni BYD Sealion 7, Chery Tiggo 7 Pro, Geely Starray iLynk&Co 08 oduševljavaju dizajnom i tehnologijom, dok Changan Deepal S05 i S07 predstavljaju novo poglavlje pametne mobilnosti.

Italijanski temperament: Maserati i Fiat

Za ljubitelje luksuza s dušom – Maserati Grecale odiše sportskim pedigreom i sofisticiranošću, dok Grande Panda nudi praktičnost u šarmantnom italijanskom pakovanju.

SUV groznica: Ford, Hyundai, Peugeot, Opel, Kia, Volvo

Bez obzira da li volite kompaktnost Ford Pume, futuristički izgled Peugeota 3008, robustnost Opel Grandlanda ili eleganciju Volva XC60, SUV scena nikada nije bila uzbudljivija. Svaki brend donosi svoj pečat, ali svi imaju zajednički imenitelj – udobnost, sigurnost i moć.

I to nije sve!

Tu su i MG, INEOS Grenadier, Jeep Avenger, Mazda 6E, Kia Picanto i Sportage GT Line, a posebnu pažnju privlače električni i hibridni modeli koji pokazuju da je budućnost vožnje – već stigla.

Galerija automobila Srbije 2025 je mnogo više od izložbe – to je mesto gde tehnologija susreće emocije, a san o savršenom vozilu postaje stvarnost. I najbolji deo? Sve modele možete videti uživo – i odmah zakazati probnu vožnju!

AikLeasing generalni je sponzor Galerije Automobila Srbije 2025 u organizaciji MONDO portala. AikLeasing je članica AikGroup, najbrže rastuće regionalne finansijske grupacije i iako najmlađi učesnik na lizing tržištu Srbije, brzo je stigla među vodeće lizing kompanije na tržištu zahvaljujući inovativnim rešenjima. Uvođenje digitalnog odobrenja zahteva za lizing i digitalnog potpisa ne samo da unapređuje dosadašnju praksu, već postavlja i nove standarde na tržištu.

