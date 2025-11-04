Slušaj vest

Proizvođač automobila Stellantis opozvao je ukupno 320.065 vozila modela Jeep Wrangler i Grand Cherokee u Sjedinjenim Američkim Državama zbog mogućeg kvara na visokonaponskoj bateriji, koji bi mogao da izazove požar, saopštila je Nacionalna uprava za bezbednost saobraćaja na auto-putevima (NHTSA).

Američki regulator za bezbednost vozila upozorio je vlasnike da parkiraju automobile na otvorenom prostoru, dalje od objekata, i da ne pune baterije dok proizvođač ne pronađe trajno rešenje.

U saopštenju se ističe da je reč o preventivnoj bezbednosnoj meri i da do sada nije zabeležen značajan broj incidenata povezanih sa ovim problemom.

NHTSA je dodala da će nastaviti da prati situaciju i da Stellantis mora da obezbedi trajno rešenje pre nego što vozila ponovo budu proglašena bezbednim za punjenje i redovnu upotrebu.

Ovaj opoziv dolazi mesec dana nakon što je Stellantis u oktobru povukao više od 298.000 vozila u SAD zbog mogućeg rizika od samopokretanja motora.