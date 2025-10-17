Slušaj vest

Kineski proizvođač automobila BYD, sprovešće svoju najveću dosadašnju akciju povlačenja vozila, koja obuhvata više od 115.000 automobila serija Tang i Yuan Pro proizvedenih između 2015. i 2022. godine, zbog konstruktivnih nedostataka i rizika povezanih s baterijama, saopštila je kineska državna agencija za nadzor tržišta.

BYD je podneo plan državnoj Upravi za regulaciju tržišta (SAMR) za povlačenje 44.535 vozila serije Tang proizvedenih između marta 2015. i jula 2017, kod kojih određeni dizajnerski nedostaci mogu izazvati nepravilan rad komponenti, prenosi Rojters.

Takođe je zatraženo povlačenje 71.248 električnih vozila Yuan Pro proizvedenih između februara 2021. i avgusta 2022, zbog problema u proizvodnji koji utiču na instalaciju baterija.

