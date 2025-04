BYD: Kineski gigant koji menja pravila igre

Koji BYD modeli su dostupni kod nas?

U Srbiji je trenutno dostupno 6modela BYD automobila. To su električni ATTO 2, ATTO 3, SEAL, SEAL U, SEALION 7 i, perjanica na našem tržištu – hibridni terenac SEAL U DM-i. Teško je odlučiti se za jedan na osnovu karakteristika, jer svaki nudi neverovatna inovativna rešenja za vožnju iz snova. Od funkcije V2L, koja omogućava punjenje spoljnih uređaja Blade baterijom BYD automobila, do karaoka u kolima i – poslastica za hronično digitalno povezane – veliki rotirajući ekran na dodir koji se nalazi na centralnoj konzoli i omogućava vam navigaciju pristupačniju nego ikad do sad – a i, što da ne, da odigrate video-igricu dok pravite pauzu u vožnji.