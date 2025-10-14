Slušaj vest

Profesionalni traktori Steyr modeli Kompakt i Profi, proizvedeni u periodu od 1. aprila 2021. do 31. jula 2022. godine, povlače se sa tržišta Srbije zbog mogućeg kvara na ručnoj kočnici koji može dovesti do ozbiljnih povreda.

Kako je objavio NEPRO, kod obuhvaćenih vozila dolazi do ubrzanog trošenja mehaničkih komponenti ručne kočnice (zaraza na zupčaniku), što može uzrokovati gubitak funkcije kočenja. U tom slučaju, vozilo bi se moglo nekontrolisano pokrenuti, čime se povećava rizik od povreda korisnika ili drugih osoba u blizini, piše u obrazloženju o povlačenju proizvoda.

Foto: NEPRO

Zbog toga je pokrenut opoziv proizvoda od potrošača pod oznakom CA0925, koji podrazumeva zamenu ručice ručne kočnice. Proces zamene je već počeo, a proizvođač je postavio rok za završetak zamene do 28. februara 2026. godine.

Kupcima se preporučuje da provere da li je njihov traktor obuhvaćen opozivom i da se obrate ovlašćenom servisu radi besplatne zamene dela.