Slušaj vest

Dečja kabanica McKinley tip Lambaol II jrs povlači se sa tržišta Srbije jer se na kapuljači nalaze učkuri koji su duži od propisnih, objavljeno je na sajtu Ministarstva unutrašnje i spoljne trgovine (NEPRO).

Kao razlog povlačenja proizvoda je naveden rizik od davljenja.

kabanice.jpg
Foto: NEPRO

Kako je navedeno, preduzete mere se odnose na proizvode prodate u periodu od 01. 04. 2023. do 05. 08. 2025. godine.

Potrošači su pozvani da vrate proizvod u prodavnice gde će im biti izvršen povraćaj novca, navedeno je.

BiznisKurir.rs

Ne propustiteInfoBizHITNO POVUČEN JOŠ JEDAN PROIZVOD SA TRŽIŠTA SRBIJE! Postoji rizik od izazivanja požara, odmah ga se rešite
punjac (2).jpg
InfoBizSA TRŽIŠTA HITNO POVUČENE IGRAČKE ZA BEBE! Poslato upozorenje na rizik od gušenja mališana
2025-10-03 10_28_30-igracka-1-830x0.webp (JPEG Image, 830 × 465 pixels) — Mozilla Firefox.png
InfoBizPOVLAČI SE ŠTAPNI USISIVAČ SA TRŽIŠTA SRBIJE! Popularni proizvod izaziva požar, evo da li možete da ga vratite
profimedia0349987696.jpg
InfoBizPEPCO HITNO POVLAČI TRI PROZVODA ZA DECU! Mališani ih obožavaju jer su na njima likovi iz popularnog crtaća
12313212.jpg