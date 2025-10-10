Gužva na pokretnim stepenicama u tržnom centru

Dečja kabanica McKinley tip Lambaol II jrs povlači se sa tržišta Srbije jer se na kapuljači nalaze učkuri koji su duži od propisnih, objavljeno je na sajtu Ministarstva unutrašnje i spoljne trgovine (NEPRO).

Kao razlog povlačenja proizvoda je naveden rizik od davljenja.

Foto: NEPRO

Kako je navedeno, preduzete mere se odnose na proizvode prodate u periodu od 01. 04. 2023. do 05. 08. 2025. godine.

Potrošači su pozvani da vrate proizvod u prodavnice gde će im biti izvršen povraćaj novca, navedeno je.