Slušaj vest

Uređaj se povlači sa tržišta zbog problema koji mogu ugroziti bezbednost korisnika. Radi se o štapnom usisivaču na baterije Rowenta, objavljeno je na sajtu NEPRO.

Kako se navodi, problem je tehničke prirode i može dovesti do pregrevanja motora ili drugih kvarova, što u retkim slučajevima predstavlja rizik od požara. Kupcima koji već poseduju ovaj model preporučuje se da prestanu sa korišćenjem dok ne dobiju uputstva za bezbedno postupanje ili zamenu uređaja.

štapni usisivač.jpg
Foto: NEPRO

Prodavci u Srbiji su počeli sa povlačenjem proizvoda i zaliha iz radnji, a informacije o postupku zamene ili povrata novca biće dostupne na zvaničnim stranicama proizvođača.

Potrošači se pozivaju da obrate pažnju i ne ignorišu obaveštenja kako bi izbegli eventualnu opasnost.

BiznisKurir.rs

Ne propustiteInfoBizPEPCO HITNO POVLAČI TRI PROZVODA ZA DECU! Mališani ih obožavaju jer su na njima likovi iz popularnog crtaća
12313212.jpg
InfoBizDECA JE OBOŽAVAJU, A MOŽE DA IZAZOVE GUŠENJE: Hitno se povlači plišana igračka sa tržišta!
profimedia0626734340.jpg
InfoBizHITNO POVLAČNJE MAŠINA SA TRŽIŠTA SRBIJE: Ako je imate odmah je se rešite - može izazvati požar!
Prodavnica bele tehnike
InfoBizHITNO SE POVLAČI IZ PEPKA JEDAN PROIZVOD ZA BEBE! Možete da ga vratite i bez fiskalnog računa, samo ga se rešite
Pepko prodavnica