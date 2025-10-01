Popularni model usisivača povlači se sa tržišta Srbije.
InfoBiz
POVLAČI SE ŠTAPNI USISIVAČ SA TRŽIŠTA SRBIJE! Popularni proizvod izaziva požar, evo da li možete da ga vratite
Slušaj vest
Uređaj se povlači sa tržišta zbog problema koji mogu ugroziti bezbednost korisnika. Radi se o štapnom usisivaču na baterije Rowenta, objavljeno je na sajtu NEPRO.
Kako se navodi, problem je tehničke prirode i može dovesti do pregrevanja motora ili drugih kvarova, što u retkim slučajevima predstavlja rizik od požara. Kupcima koji već poseduju ovaj model preporučuje se da prestanu sa korišćenjem dok ne dobiju uputstva za bezbedno postupanje ili zamenu uređaja.
Foto: NEPRO
Prodavci u Srbiji su počeli sa povlačenjem proizvoda i zaliha iz radnji, a informacije o postupku zamene ili povrata novca biće dostupne na zvaničnim stranicama proizvođača.
Potrošači se pozivaju da obrate pažnju i ne ignorišu obaveštenja kako bi izbegli eventualnu opasnost.
BiznisKurir.rs
Reaguj
Komentariši