Slušaj vest

Uređaj se povlači sa tržišta zbog problema koji mogu ugroziti bezbednost korisnika. Radi se o štapnom usisivaču na baterije Rowenta, objavljeno je na sajtu NEPRO.

Kako se navodi, problem je tehničke prirode i može dovesti do pregrevanja motora ili drugih kvarova, što u retkim slučajevima predstavlja rizik od požara. Kupcima koji već poseduju ovaj model preporučuje se da prestanu sa korišćenjem dok ne dobiju uputstva za bezbedno postupanje ili zamenu uređaja.

Foto: NEPRO

Prodavci u Srbiji su počeli sa povlačenjem proizvoda i zaliha iz radnji, a informacije o postupku zamene ili povrata novca biće dostupne na zvaničnim stranicama proizvođača.

Potrošači se pozivaju da obrate pažnju i ne ignorišu obaveštenja kako bi izbegli eventualnu opasnost.