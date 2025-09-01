Slušaj vest

Kao razlog je navedena je mogućnost oštećenja žica kompresora zbog kontakta sa pomoćnim točkom bubnja.

- Žice kompresora kod ovih modela mašine za sušenje veša, Hisense, mogu biti oštećene zbog kontakta sa pomoćnim točkom bubnja, što može dovesti do pregrejavanja i potencijalne opasnosti od požara'', navedeno je.

Modeli koji se povlače su DH5S102BB i DH5S102BW sa inverter motorom, 14 programa, kapacitet sušenja: 1-10 kg, R290 gas, 64 dB, neto težina uređaja: 54 kg; dimenzije uređaja: 59,5 × 84,5 × 64 cm, kapacitet bubnja: 125l; period proizvodnje: novembar 2024, serija: D702Q i D702P.

