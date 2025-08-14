Slušaj vest

Radi se o bomber jakni za bebe dečake PLU 614536. Hitno se povlači sa tržišta, a možete da ga vratite i bez fiskalnog računa.

- Ovaj proizvod nije u skladu sa zahtevima Evropskog standarda EN 17394-3:2021. Zbog mogućnosti odvajanja sitnih delova, proizvod predstavlja opasnost od gušenja. Molimo vas da vratite ovaj proizvod u najbližu PEPCO prodavnicu. Trošak kupovine proizvoda će vam biti vraćen. Fiskalni račun nije obavezan - objavio je Pepco.

BiznisKurir.rs

