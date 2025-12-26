Slušaj vest

Danas, dok Švedska prolazi kroz izazove imigracije, Josip i dalje veruje u njen sistem, koji se, kako kaže, "samo malo zadihao".

Švedska je decenijama u očima Balkanca bila obećana zemlja – sa visokim platama, stabilnim sistemom i socijalnim pogodnostima. Josipova priča od prvog posla u fabrici do plana da istu fabriku i kupi, pokazuje koliko su upornost i integracija važni.

Šveđani nisu hladni

Josip odbacuje mit o hladnim Šveđanima:

- Oni koje sam upoznao su sve samo ne hladni. Od prvog dana se ovde osećam kao kod kuće - ističe Josip.

Foto: Facebook / Josip u Švedskoj

Finansijski izazovi

Mesečni troškovi života su mu oko 25.000 kruna (oko 2.200 evra).

- Nikad nisam imao visoku platu. Radim, ali na kraju meseca ništa ne ostane. Biće bolje - kaže Josip. Ipak, ne planira da menja zemlju:

- Švedska je i dalje ispred Amerike, Švajcarske i Australije. Društvo ovde je postavljeno na zdravim temeljima i istinskoj demokratiji - dodaje.

Planovi za budućnost

Josipu najviše nedostaju porodica i prijatelji, ali nepotizam Balkana ne želi nazad. Planira povratak samo ako se situacija promeni za njegovog sina.

Njegova priča sada dobija novi momenat – od minimalne plate u fabrici, Josip danas traži investitora kako bi istu fabriku preuzeo: