Na ulicama Stokholma odbačenih opušaka gotovo da nema, a isto tako gotovo je nemoguće videti pušače koji na javnim mestima razgovaraju prevrćući cigaretu među prstima.

Restorani su zabranili pušenje čak i na otvorenom ispred lokala, a naravno ne sme se zapaliti ni za stolovima terasa kafića. Pravila su jasna i malo ko ih krši, pa je Švedska postala prva „smoke free“ država na svetu.

To, međutim, ne znači da su se nekadašnji pušači odrekli svih proizvoda koji su im pružali zadovoljstvo. Naprotiv. Na velikoj konferenciji „British American Tobacco“ (BAT) pod nazivom „Šta ako je ključ za prestanak pušenja već pronađen?“ održanoj u švedskom Nacionalnom muzeju nauke i tehnologije otkriveno je da je Švedska službeno ispunila definiciju društva bez dima – i to 16 godina pre cilja EU (2040).

U poslednjih 13 godina stopa pušenja u Švedskoj se više nego prepolovila, zahvaljujući bezdimnim alternativama – snusu, nikotinskim vrećicama i e-cigaretama. Danas stopa pušenja odraslih iznosi svega 5,3% (u poređenju sa prosekom EU od 24%). To je istakla Danijele Tauer, glavna direktorka za naučne i regulatorne poslove u BAT-u, naglasivši da su vlade, javnozdravstvene institucije i industrija zajedno ključni akteri u smanjenju štetnosti duvana.

Švedska ima i najmanji broj preranih smrti od bolesti povezanih s duvanom u EU. Stopa smrtnosti muškaraca od raka pluća je 61% niža od proseka EU, dok je ukupna smrtnost od bolesti povezanih s duvanom 39,6% niža.

- Cilj naše kompanije je jasan i odvažan – do 2100. godine želimo da postanemo ‘smokeless business in a fully smokeless world’ - poručila je Tauer, otkrivši i da je cilj za 2030. godinu da BAT ima 50 miliona potrošača proizvoda bez dima.

Ipak, priznaje, postoje prepreke – tržišta koja zabranjuju prodaju, otežani regulatorni okviri, zablude o nikotinu, skepticizam prema industrijskim istraživanjima i visoka poreska opterećenja. Zbog toga je lansirana Omni™ platforma – naučna baza podataka koja podržava globalnu transformaciju BAT-a ka svetu bez cigareta.

Na istoj liniji je i njen kolega, dr Džejms Marfi, direktor odseka za istraživanje i nauku u BAT-u. On ističe da je kompanija u poslednjih 10 godina uložila više od 12 milijardi funti u istraživanja, uz rad 1.700 naučnika.

- Čak 2,6 miliona života moglo bi biti spašeno u narednih 10 godina ako se prihvate alternative cigaretama - upozorio je Marfi, dodajući da su prošle godine prihodi BAT-a iznosili 3,4 milijarde funti, od čega 18% od proizvoda smanjene štetnosti.

Proizvodi bez dima (zagrejani duvan, vape i nikotinske vrećice) imaju 90–99% niže nivoe toksičnih hemikalija u odnosu na cigarete. Cilj kompanije je da do 2035. godine 50% prihoda dolazi upravo od bezdimnih proizvoda.

- Nažalost, neke zemlje poput Holandije i Belgije pokušavaju da zabrane ove alternative, ali mi želimo da pokažemo benefite – a švedski slučaj je najbolji dokaz - rekao je Marfi.

Tajna švedskog uspeha temelji se na osvešćenosti, dostupnosti i progresivnoj regulaciji, objasnila je Asli Ertonguč, menadžerka BAT-a za Poljsku i baltičke zemlje. Nakon što je vlada Švedske promenila politiku sa „smanjenja upotrebe“ na „smanjenje štete,“ došlo je do jedne od najnižih stopa smrtnosti povezanih s pušenjem na svetu.

U Švedskoj trošarinski model zavisi od zdravstvenog rizika – bezdimni proizvodi su jeftiniji i dostupniji od cigareta, čime se podstiče prelazak.

Za razliku od Švedske, u Hrvatskoj puši 36% stanovništva. Iz BAT-a upozoravaju da je problem što su svi proizvodi tretirani isto, bez obzira na nivo štetnosti – sve je „u istom košu“.

- Dogma ‘quit or die’ iz 2010. godine pokazala se promašenom, jer se broj pušača i dalje ne smanjuje. Sve više država podržava prelazak na manje štetne alternative, a nauka je jasna, sviđalo se to nekome ili ne - zaključio je Marfi.