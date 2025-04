Prema izveštaju Evropske agencije za zaštitu životne sredine (EEA), opušci i filtri cigareta predstavljaju najčešće pronađene predmete na evropskim plažama. To nije samo pitanje estetskog aspekta. Opušci cigareta sadrže hemikalije poput nikotina, arsena, olova i benzena, koje mogu imati ozbiljan uticaj na životnu sredinu. Toksične materije u opušcima zagađuju vodu i tlo, ugrožavajući biljni i životinjski svet. S obzirom na to da cigarete nisu biološki razgradive, jedan opušak može ostati u prirodi čak do 12 godina.