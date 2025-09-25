Slušaj vest

Kako puše na sjatu tog, u Srbiji popualrnog prodajnog lanca iz Poljske, "zbog neispunajvanja bezbednosnih standarda" i zbog brige o potrošačima doneta je odluka da se iz prodaje povuku sledeći proizvodi:

PLU 620733 šolja od porcelana 230 ml. Patrolne šape;

620733-1440x1744.jpg
Foto: pepco.rs

PLU 620734 činija od porcelana 540 ml. Patrolne šape;

620734-1440x1744.jpg
Foto: pepco.rs

PLU 620736 tanjir od porcelana 19 cm Patrolne šape

620736-1440x1744.jpg
Foto: pepco.rs

Svi ovi proizvodi poreklom su iz Poljske, a njihov uvoznik je Pepco Beograd.

- Proizvodi nisu u skladu sa zahtevima Direktive Saveta 84/500/EEZ koja se odnosi na keramičke proizvode namenjene za  kontakt sa hranom zbog prekoračenja migracije olova - piše na sajtu kompanije Pepco.

Iz Pepca pozivaju potrošače da vrate ove proizvode u najbližu PEPCO prodavnicu.

- Troškovi kupovine proizvoda će vam biti vraćeni - ističu u Pepcu.

