RAPEX sistem za brzu razmenu informacija o nebezbednim proizvodima na tržištu EU, izdao je upozorenje o neispravnosti igračke za decu te o povlačenju iste iz prodaje.
InfoBiz
DECA JE OBOŽAVAJU, A MOŽE DA IZAZOVE GUŠENJE: Hitno se povlači plišana igračka sa tržišta!
Kako se navodi u obaveštenju, u pitanju je elektronska plišana igračka u roze i plavoj boji (lik iz crtanih filmova Lilo & Stitch) sa simuliranim disanjem. Svi serijski brojevi su obuhvaćeni. Proizvod se prodaje onlajn, posebno putem sajtova magicpets.fr i Amazon.
Proizvod predstavlja rizik zato što je vlaknasti materijal kojim je igračka punjena lako je dostupan zbog slabe izrade šavova oko baterije. Malo dete može staviti materijal za punjenje u usta i ugušiti se.
Šovovi na igrački su slabi Foto: Printscreen/ec.europa.eu
Usled ovoga, proizvod nije u skladu sa zahtevima Direktive o bezbednosti igračaka niti sa evropskim standardom EN 71-1.
Podaci o proizvodu
Proizvod: Plišana električna igračka za decu
Zemlja porekla: NR Kina
BiznisKurir/Telegraf
Reaguj
Komentariši