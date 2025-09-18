Kako se navodi u obaveštenju, u pitanju je elektronska plišana igračka u roze i plavoj boji (lik iz crtanih filmova Lilo & Stitch) sa simuliranim disanjem. Svi serijski brojevi su obuhvaćeni. Proizvod se prodaje onlajn, posebno putem sajtova magicpets.fr i Amazon.

Proizvod predstavlja rizik zato što je vlaknasti materijal kojim je igračka punjena lako je dostupan zbog slabe izrade šavova oko baterije. Malo dete može staviti materijal za punjenje u usta i ugušiti se.

Plišana igračka Stič
Šovovi na igrački su slabi Foto: Printscreen/ec.europa.eu

Usled ovoga, proizvod nije u skladu sa zahtevima Direktive o bezbednosti igračaka niti sa evropskim standardom EN 71-1.

Podaci o proizvodu

Proizvod: Plišana električna igračka za decu

Zemlja porekla: NR Kina

BiznisKurir/Telegraf

