Tržište ne prestaje da iznenađuje ovih dana. Volatilnosti su velike i niko više nije siguran u izbore pa je s toga potrebno svaku odluku ispitati dva puta. Ipak, u prethodnom periodu pojavilo se nekoliko izbora koji prkose svim volatilnostima i predstavljaju veliku šansu za učesnike na tržištu. Jedan od takvih izbora je kompanija Apple koja u prethodnom periodu beleži odlične rezultate i predstavlja pravi izbor za investitore u narednim danima. U vremenima kada je veoma teško bilo šta prevideti na globalnom političkom, ali i ekonomskom planu, akcije kompanije Apple predstavljaju pravi dragulj za sve učesnike na tržitu u narednom periodu. Pogledajte trenutne cene akcija svetskih kompanija.

Ako se pogleda kretanje cene akcije ove kompanije, jasno je da Apple trenutno predstavlja jedan od boljih izbora na tržištu. U odnosu na prethodnih šest meseci, cena akcije kompanije porasla je za skoro neverovatnih 30%! U odnosu na prethodnih mesec dana rast je i dalje primetan i on je negde oko 5%, a još veći rast od oko 8% primetan je prethodnih dana. Ovo dovoljno govori o konstantnosti I stabilnosti Apple-a i njegovom dobrom pozicioniranju na tržištu. Ovakvi rezultati i perspektiva kompanije ohrabruju učesnike na tržištu da među prvim izborima na tržištu trenutno stave upravo Apple. Ukoliko želite da osigurate svoj portfolio I obezbedite dugoročnu dobit, Apple je savršen izbor. Ništa drugačije međutim nije ni na kratkoročnom planu, s obzirom da akcije kompanije rastu iz dana u dan, pa s toga ne treba mnogo oklevati kada je u pitanju investicija u ovu akciju. Naučite kako da trgujete potpunobesplatno.

U vremenu kada investitori u Srbiji traže sigurnu luku usred globalne neizvesnosti, Apple se nameće kao apsolutni favorit koji ne sme biti ignorisan. Dok tržišta osciliraju, Apple neumoljivo dokazuje snagu, stabilnost i kontinuitet rasta koji retko ko može da prati. Rast cene akcije iz meseca u mesec šalje jasnu poruku – kapital se sliva tamo gde postoji vizija, inovacija i poverenje. Za domaće investitore koji žele da naprave pametan iskorak i pozicioniraju se rame uz rame sa svetskim igračima, Apple predstavlja priliku koja se ne ukazuje često. Ovo nije samo akcija, ovo je simbol tehnološke dominacije i dugoročne strategije koja donosi rezultate. Ulaganjem u Apple, investirate u kompaniju koja diktira trendove, a ne prati ih. Oni koji prepoznaju trenutak imaju šansu da budu korak ispred ostalih. Srbija ima sve više pametnih investitora – pitanje je samo da li ćete vi biti među onima koji su reagovali na vreme. Apple nije obećanje, Apple je dokaz. Otvorite besplatan demo nalog i započnite trgovanje na našoj platformi.

Zaključak je jasan – u moru neizvesnosti, Apple se izdvaja kao retka konstanta rasta, snage i poverenja. Za investitore u Srbiji koji žele sigurnost, ali i potencijal ozbiljne zarade, ovo je trenutak koji ne treba propuštati. Oni koji danas donesu odluku, sutra mogu ubirati plodove pametnog ulaganja. Tržište nagrađuje hrabre, ali informisane – a Apple je upravo takva prilika. Ulaganjem u ovu akciju ne kupujete samo deo kompanije, već ulazite u ekosistem koji godinama unazad donosi stabilne rezultate. Dok drugi čekaju „savršeni trenutak“, pametni investitori već zauzimaju pozicije. Vreme radi za one koji deluju odlučno i promišljeno. Apple danas nije samo izbor – on je strategija za budućnost. Ne čekajte da prilika prođe pored vas dok drugi već ostvaruju dobit. Sada je pravi trenutak da napravite konkretan potez i uložite u akcije koje pokazuju snagu i kontinuitet rasta. Iskoristite momentum, informišite se i zauzmite svoje mesto među investitorima koji razmišljaju unapred. Tržište ne prašta neodlučnost – reagujte danas i pretvorite priliku u rezultat. Registrujte se besplatno i započnite trgovačku avanturu.

Ovaj tekst je pripremljen i odobren od strane investicionog savetnika, Svetislava Milutinovića, zaposlenog u Kapital RS Inc. a.d. Beograd, Severni bulevar 6, investicionog društva pod nadzorom Komisije za hartije od vrednosti Republike Srbije, broj dozvole: 5/0-02-672/18-16. Promo