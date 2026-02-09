Slušaj vest

Na mestu gde se sreću legende, netaknuta priroda i voda koja lekovito deluje kako na telo najalzi se jedna od najposebnijih banja u Srbiji. Atomska banja je smeštena u srcu jugozapadne Šumadije kod Gornje Trepče. Smeštena je u maloj kotlini koja se nalazi na zapadnoj ivici Čačanske kotline, između padina planina Vujan i Bukovik, na oko 460 metara nadmorske visine.

Ako krećete iz Beograda, najlakše je da se vozite auto‑putem "Miloš Veliki" prema Čačku oko 90 minuta. Posle izlaza sa autoputa, sledite lokalne puteve ka Čačku, a zatim dalje ka Gornjem Milanovcu i Banji.

Istorija banje kroz vekove

Priča o banjskom lečenju u Gornjoj Trepči stara je vekovima. Postoje istorijske naznake da su lekovite vode korišćene još u rimsko doba, o čemu svedoče otkriveni ostaci rimskih termi u okolini. Legenda kaže da je ova banja postala poznata nakon Kosovskog boja. Naime, vraćajući se sa Kosova jedan srpski junak svratio je u Gornju Trepču i ostavio svog bolesnog, iznemoglog konja da ugine pored izvora.

Vojnik je put nastavio pešice, a konj se valjao po barama i blatu pijući vodu sa izvora. Nakon nekoliko dana monasi obližnjeg manastira Vujančuli su rzanje i zapanjili su se kad su videli zdravog konja. Bilo im jesno da mu je pomogla voda u klisuri Besnog potoka, koga tada nazvaše Banja,a monasi su počeli da koriste vodu piće i kupanje. Vremenom se pročuo glas o lekovitoj vode koja je dobila ima Svetinja. Monasi su podigli dve zgrade brvnare da u njima borave i leče se oboleli od kostobolje i srdobolje (dizenterija).

Zvaničan početak banjskog turizma datira iz 1890. godine, kada je lokalni meštanin Tanasije Nikitović izgradio prvi bazen za kupanje, u kome su posetioci mogli da uživaju u termomineralnoj vodi.

Tokom 20. veka banja je doživela veći razvoj kada je Institut iz Beograda zvanično potvrdio lekovitu vrednost termomineralne vode i banju svrstao među prirodna lečilišta. Posle privatizacije 2008. godine banja je rekonstruisana i modernizovana, a 2010. osnovana je Specijalna bolnica za rehabilitaciju koja dodatno unapređuje medicinski segment usluga.

Kako je banja dobila ime?

Ime Atomska banja možda zvuči futuristički, ali zapravo potiče od neuobičajenog sastava vode koja sadrži brojne elemente i mikroelemente, među kojima se ističu i oni koji deluju radioaktivno u malim dozama. Upravo ta "atomska” komponenta iz neobičnog mineralnog profila učinila je banju prepoznatljivom i jedinstvenom u regionu.

Atomska banja ima termalne izvore čija temperatura dostiže oko 30°C, što je čini idealnom za kupanje i terapiju bez dodatnog zagrevanja ili hlađenja.

Iskustvo gostiju Atomska banja nudi mirnu oazu okruženu šumovitim planinskim obroncima, tišinom rečice Banje i čistim vazduhom koji pomaže oporavku i duševnom zdravlju. Prirodni ambijent sa planinama Vujan i Bukovik u blizini pruža idealne uslove za šetnje, relaksaciju i odmor pod krošnjama šume koja ovome području daje posebnu aromu. Iako Atomska banja nije poznata kao Vrnjačka Banja ili Sokobanja, ona privlači goste i iz inostranstva, pre svega iz zemalja regiona i Evrope zahvaljujući svojoj jedinstvenoj mineralnoj vodi i specijalizovanim programima za neurološku i reumatsku rehabilitaciju.

Za razliku od mnogih termalnih izvora, voda iz izvora u Gornjoj Trepči sadrži veliki broj mikro i makroelemenata, ali i retke komponente kao što su cesijum, radon, selen, koji utiču na određene telesne funkcije posebno na nervni i mišićni sistem.

Selen jača imunitet, utiče na zdravlje štitaste žlezde i reproduktivni sistem, dok radon i drugi elementi daju vodi specifična lekovita svojstva po kojima je banja prepoznata.

Atomska banja je specifična po svojim balneološkim svojstvima. Termomineralna voda je slabo alkalna, hidrokarbonatna, oligo mineralna, akratoterma... Ovo je jedna od najproučavanijih termomineralnih voda na teritotiji naše zemlje a prve hemijske analize datiraju još iz 1904.godine

Za koja stanja se preporučuje banjsko lečenje

Atomska banja nije samo oaza za odmor, ona je i medicinski centar rehabilitacije. Zdravstveni programi preporučuju se za reumatska oboljenja i druga stanja koja zahtevaju kombinaciju lekovite vode, fizioterapije i medicinskih tretmana. Ova banja posebno se preporučuje pacijentima koji imaju sledeća oboljenja:

Reumatske bolesti, uključujući inflamatorne i degenerativne promene poput artritisa i artroze

Neurološke bolesti uključujući multiplu sklerozu (Atomska banja je jedna od retkih u Evropi sa programima za ovo teško oboljenje)

Problemi perifernih krvnih sudova i krvožilne tegobe

Gastrointestinalni poremećaji

Stanja hroničnog umora, stresa i opšte regeneracije organizma

Terapije se obično sprovode kroz kombinaciju kupki od termomineralne vode, masaža, kinesiterapije i drugih balneofizičkih tretmana, uz medicinski nadzor.

Njen status retke banje sa ovakvim vodama čini je interesantnom destinacijom za medicinski turizam, ali i za sve koji traže mir, kvalitetnu rehabilitaciju i kontakt sa prirodom.

Cene smeštaja

Pored smeštaja u Specijalnoj bolnici i hotelima, Atomska banja nudi privatan smeštaj po izuzetno povoljnim cenama. Cene smeštaja u sobama i apartmanima su od 1.000 do 2.000 dinara po osobi za noćenje, a većina apartmana je udaljena 100 do 250 metara od centra ili lečilišta. Kako zima nije vreme kad gosti najčešće dolaze smeštaj se u hladnim danima može naći i jeftinije, što je praktično bagatela posebno kad se uporedi sa cenama u beografskim kafićima gde za ove pare u prestonici možete da popijete kafi u čašu soka od ceđene pomorandže.