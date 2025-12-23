Slušaj vest

Na samo 90 kilometara od Beograda u blizini reke Jasenice, u blagoj ravnici i u blizini Smederevske Palanke nalazi se banja za koju me malo ko čuo. Banja Palanački kiseljak je dobila ime po prirodno gaziranoj mineralnoj vodi, odnosno "kiseljaku“, a za lekovitost ovih minerelnih izvora pročulo se još u 18. veku, dok je za zvanično lečilište proglašena je 1896. godine.

Lečilište za vojnike

Najveći rast banja beleži u 20. veku, a 1938. proglašena je za najbolju banju u Srbiji. Banja Palanački Kiseljak bila je u vlasništvu Crvenog krsta sve do Drugog svetskog rata, kako bi se tu lečili vojnici. Nakon Drugog svetskog rata napravljeni su smeštajni kapaciteti, ali nažalost, od tada se nije ulagalo, pa je dosta zapuštena. Postoje neke najave da će doći do obnavljanja ove banje koja ima izuzetan banjski potencijal i može da postane turistički centar ovog dela Srbije.

Banja Palanački Kiseljak smeštena je u parku površine pet hektara, na levoj obali reke Jasenice, na nadmorskoj visini od 103 metara. U banji postoje četiri izvora lekovite vode, koja spada u kategoriji natrijum-hidrokarbonatnih, ugljeno-kiselih hipotermi, čija je temperatura od 12,5, do 15 stepeni Celzijusove skale, i hipertermi, koja je izuzetno topla od 32 do 56 stepeni.

Oprez sa vodom

Pored vode, za koju oni koji su je probali, tvrde da je vrhunskog kvaliteta i ukusa, u banji postoji i lekovito blato koje se koristi za tretmane za brojna stanja. Voda se tradicionalno koristila za sledeća stanja:

probleme sa želucem i varenjem

bolesti jetre i žučne kese

metaboličke tegobe

reumatizam

posttraumatska i postoperativna stanja koja su prouzrokovala slabljenje mišića

ograničeno pokretanje zglobova

neurološke bolesti i hronične bolesti

deformiteta kod dece i odraslih

Preporuka je da se voda ne pija na svoju ruku već isključivo nakon konsultacije sa lekarom posebno ako patite od nekog hroničnog stanja.

Voda se ne preporučuje osobama sa čirevima želuca i dvanaestopalačnog creva, težim oblicima gastritisa, akutnim oboljenjima jetre i žuči.

Cene smeštaja

U banjskom parku postoje uređene staze za šetnju, otvoreni bazen i tereni za male sportove. U okolini banje nalazi se više kulturno istorijskih znamenitosti kao što je spomen park "Radovanjski Lug", manastiri Koporin i Pokajnica. Za one koji se oporavljaju od bolesti smeštaj je moguć u bolnici "Stefan Visoki“, ali i u hotelu "Kiseljak“.

Cene smeštaja u ovoj maloj Banji su izuzetno pristupačne od 3.000 do 5.000 dinara, ali, ukoliko želite da rezervišete noćenje za dve osobe, to će vas u proseku koštati svega 4.600 dinara. Kako kažu oni koji su posetili ovu banju usluga je vrhunska, pa zaboravite na zapuštenost objekta.