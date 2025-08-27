Slušaj vest

Ali ako je neko Banju Vrujci posetio u toku zime, to je već druga priča. Reka Gornja Toplica, koja kroz ovo lečilište protiče, poznata je po prilično visokoj temperaturi vode. I zato, ako se pored njenog toka kroz Vrujce nađete u toku zimskih meseci, svedočićete jednom prirodnom fenomenu.

Upravo zbog tako visoke temperature i tokom zime, ne samo da ova reka nikada ne zaledi, nego iz nje izbija i para.

Razlog zbog koga reka Gornja Toplica izgleda kao da vri jesu termokraška vrela, budući da se ispod njenog toka brojna takva vrela i nalaze.

Banja je poznata po prilično visokoj temperaturi vode Foto: Youtube/ZooM Vesti Uzice

Od davnina poznato lečilište

Iako se svrstava u red najmlađih lečilišta u Srbiji, budući da je tek pred početak Prvog svetskog rata u Banji Vrujci izgrađeno i prvo kupatilo, zna se da su srpski ratnici, koji su učestvovali u Kolubarskoj bici, baš tu vidali svoje rane.

Osim u blagodetima lekovitih voda, mnogi su koristili i lekovito blato, budući da se smatra da i ono ima pozitivno dejstvo na ljudski organizam.

Nedugo nakon gradnje prvog kupatila počinje napredak Banje Vrujci kao lečilišta. Ubrzo tu stiže i sezonski lekar, dok u banji postoje i dva omanja bazena. Na beogradskom Balneološkom institutu je 1958. godine izvršena i prva zvanična analiza voda ove banje.

Nakon gradnje prvog kupatila počinje napredak Banje Vrujci kao lečilišta Foto: T. Ilić

Zanimljivosti u okolini

Blizina najpre Mionice, a onda i Valjeva, čini Banju Vrujci odlično pozicioniranom za bolje upoznavanje tog dela naše zemlje.

U selu Struganik može se videti kuća čuvenog srpskog vojvode Živojina Mišića. U okviru memorijalnog kompleksa posvećenog tom hrabrom srpskom ratniku, posetioci imaju prilike da se bolje upoznaju ne samo sa njegovim ličnim životom, nego i sa vojnim zaslugama koje je stekao.

Nedaleko su i Divčibare, kao i Rajac, a taj kraj naše zemlje poznat je i po Ravnoj Gori.