SRPSKA BANJA POSEDUJE PRIRODNI FENOMEN: Pored blagodetne vode, nudi i jednu stvar za mazanje!
Ali ako je neko Banju Vrujci posetio u toku zime, to je već druga priča. Reka Gornja Toplica, koja kroz ovo lečilište protiče, poznata je po prilično visokoj temperaturi vode. I zato, ako se pored njenog toka kroz Vrujce nađete u toku zimskih meseci, svedočićete jednom prirodnom fenomenu.
Upravo zbog tako visoke temperature i tokom zime, ne samo da ova reka nikada ne zaledi, nego iz nje izbija i para.
Razlog zbog koga reka Gornja Toplica izgleda kao da vri jesu termokraška vrela, budući da se ispod njenog toka brojna takva vrela i nalaze.
Od davnina poznato lečilište
Iako se svrstava u red najmlađih lečilišta u Srbiji, budući da je tek pred početak Prvog svetskog rata u Banji Vrujci izgrađeno i prvo kupatilo, zna se da su srpski ratnici, koji su učestvovali u Kolubarskoj bici, baš tu vidali svoje rane.
Osim u blagodetima lekovitih voda, mnogi su koristili i lekovito blato, budući da se smatra da i ono ima pozitivno dejstvo na ljudski organizam.
Nedugo nakon gradnje prvog kupatila počinje napredak Banje Vrujci kao lečilišta. Ubrzo tu stiže i sezonski lekar, dok u banji postoje i dva omanja bazena. Na beogradskom Balneološkom institutu je 1958. godine izvršena i prva zvanična analiza voda ove banje.
Zanimljivosti u okolini
Blizina najpre Mionice, a onda i Valjeva, čini Banju Vrujci odlično pozicioniranom za bolje upoznavanje tog dela naše zemlje.
U selu Struganik može se videti kuća čuvenog srpskog vojvode Živojina Mišića. U okviru memorijalnog kompleksa posvećenog tom hrabrom srpskom ratniku, posetioci imaju prilike da se bolje upoznaju ne samo sa njegovim ličnim životom, nego i sa vojnim zaslugama koje je stekao.
Nedaleko su i Divčibare, kao i Rajac, a taj kraj naše zemlje poznat je i po Ravnoj Gori.
BiznisKurir/Banjavrujci.info