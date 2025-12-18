Slušaj vest

Reporteri STIPS su u sedmici za nama zabeležili pad prodajne cene krava za klanje SM rase na pijaci žive stoke u Užicu, jer se prodaja najčešće odvijala za 280 din/kg. U istom periodu je u klanicama na području zlatiborskog regiona evidentiran je rast otkupne cene tovnih

bikova na dominantnih 470 din/kg. Pad otkupne cene tovne junadi telesne mase preko 480 kilograma zabeležen je u klanicama na području srednjebanatskog regiona, jer je dominirao iznos od 520 din/kg. Obim ponude bio je brlo slab.

Jeftiniji bikovi

Tovni bikovi SM rase telesne mase preko 500 kilograma bili su jeftiniji u odnosu na prethodni period u klanicama na području podrinjskog regiona, pošto se otkup ove kategorije goveda najčešće odvijao po ceni od 470 din /kg. Ponuda je bila vrlo slaba a obim otkupljenih grla još slabiji.

Protekle su sedmice klanicari sa podrucja moravickog regiona otkupljivali mušku telad SM rase telesne mase do 160 kilograma po dominantoj ceni od 750 din/kg i žensku telad SM rase iste telesne mase po dominantnoj ceni od 730 din/ kg. Za tove bikove telesne mase preko 500 kilograma odgajivači su protekle sedmice dobijali 350 din/kg, za tovnu junad telesne mase preko 480 kilograma 340 din/kg i krave za klanje SM rase 230 din/kg.

Domaće životinje mogu biti zalog za kredit Foto: Slavica Čolić

Otkupna cena tovnih bikova telesne mase preko 500 kilograma bila je na prošlonedeljnom nivo u klanicama na području podunavskog regiona, jer je dominirao iznos od 430 din/kg kao i prethodne sedmice. Obim ponude i otkupa nije se, takođe, bitnije menjao.

Klaničari sa područja pirotskog regiona protekle su sedmice otkupljivali telad SM rase telesne mase do 160 kilograma po dominantnoj ceni od 800 din/ kg, tovnu junad telesne mase preko 480 kilograma po ceni od 550 din/kg i krave za klanje po dominantnoj ceni od 250

din/kg. Obim ponude i otkupljenih grla bio je, takođe, na prošlonedeljnom nivou.

Rast otkupne cene prasadi

Rast otkupne cene prasadi telesne mase od 16 do 25 kilograma evidentiran je u klanicama na području srednjebanatskog regiona, pošto je dominirao iznos od 400 din/kg. Za razliku od njih niža je bila otkupna cena tovnih svinja telesne mase od 80 do 120 kilograma, jer je dominirao iznos od 210 din/kg i otkupna cena krmača najčešće odvijao po ceni od 160 din/kg.

Prasad telesne mase od 16 do 25 kilograma su bila jeftinija u odnosu na prethodni period i na pijaci žive stoke u Nišu, pošto se prodaja ove kategorije svinja prodavala po ceni od 320 din/kg. Pad otkupne cene prasadi telesne mase od 16 do 25 kilograma na dominantnih 370 din/kg i rast otkupne cene tovnih svinja telesne mase od 80 do 120 kilograma na 230 din/kg zabeležen je u klanicama na posručju

Loznice i okolnih mesta tokom protekle sedmice.

Tovne svinje telesne mase preko 120 kilograma bile su jeftinije u odnosu na prethodni period i u klanicama na području podunavskog regiona. Dominirao je iznos od 190 din/kg. Dominantna cena tovnih svinja telesne mase od 80 do 120 kilograma iznosila 280 din/kg, dok je najčešća prodajna cena tovnih svinja telesne mase preko 120 kilogrаma iznosila 250 din/kg kao i prethodne sedmice na stočnoj pijaci u Čačku.

U klanicama na području jablaničkog regiona vršen je otkup prasadi telesne mase od 16 do 25 kilograma po dominantnoj ceni od 280 din/kg i tovnih svinja telesne mase preko 120 kilograma po dominantnoj ceni od 180 din/kg. Na stočnoj pijaci u Leskovcu mogle su se pazariti iste kategorije svinja ali je kod prasadi dominirao iznos od 300 din/kg, atovnih svinja 220 din/ kg.

Najčešća otkupna cena tovnih svinja telesne mase od 80 do 120 kilograma iznosila je 210 din/kg, dok je u kategoriji tovnih svinja telesne mase preko 120 kilograma dominirao iznos od 200 din/kg u klanicama na području Južno-bačkog regiona.

Skuplja i jagnjad

Na stočnoj pijaci u Užicu došlo je do rasta cene jagnjadi u odnosu na prethodni period, jer se prodaja ove kategorije ovaca odvijala po ceni od 520 din/kg. Otkupna cena jagnjadi bila je viša u odnosu na prethodni period u klanicama na području podrinjskog regiona, jer se

otkup odvijajo najčešće po ceni od 480 din/kg. Što se obima ponude i otkupa tiče nije bilo značajnijih promena. Pad otkupne cene jagnjadi evidentiran je u klanicama na području nišavskog regiona. Naime u sedmici za nama je dominirao iznos od 480 din/kg.

Najčešća otkupna cena jagnjadi iznosila je 400 din/kg u klanicama na području Srednjebanatskog regiona Foto: Alexandr Kryazhev / Sputnik / Profimedia

Na stočnoj pijaci u Požarevcu je bilo u ponudi jagnjadi po ceni pd 500 din/kg i ovaca koje su se najčešće prodavale po ceni od 200 din/kg. U klanicama na području braničevskog regiona zabeležen je otkup jagnjadi po dominantnoj ceni od 500 din/kg i ovaca po dominantnoj ceni od 200 din/kg. Na pijaci zive stoke u Smederevu doslo je do rasta cene jagnjadi u odnosu na prethodnu sedmicu. Proektle se sedmice promet ove kategorije ovaca odvijao po ceni od 460 din/kg.

Reportei STIPS iz Sombora su zabeležili prodaju jagjnjadi po ceni od 550 din/kg na pijaci žive stoke u ovom gradu. Za jarad je bilo potrebno izdvojiti 500 din/kg dok je dominantna cena ovaca iznosila 200 din/kg tokom druge sedmice decembra.